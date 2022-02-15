ما مدى خطورة مرض “كرونز” وما هي أبرز أعراضه؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 فبراير 2022 10:22 مساءً - منذ ساعتين

وفقاً لموقع عيادات “مايو” وهي مؤسسة طبية وبحثية أمريكية غير هادفة للربح، فإن “كرونز” هو أحد أشكال الالتهابات المعوية، ويصيب مناطق بعينها ضمن الطبقات العميقة للأمعاء، متسبباً في التهابات شديدة.

خلال الإصابة يشعر المريض بآلام في البطن وإسهال شديد، ويصيب المرض أجزاء من الأمعاء الغليظة والدقيقة، لكنه في بعض الأحيان قد يؤثر فقط في القولون.

يمكن أن تظهر أعراض المرض فجأة وربما تنقطع في بعض الأوقات، لكنها غالبا ما تظهر بشكل متدرج، ويقول الأطباء إنها قد تكون مؤلمة جدا وربما تؤدي إلى مضاعفات قاتلة.

أبرز الأعراض :

آلام وتقلصات في البطن

نقص الوزن

فقدان الشهية

الإسهال

ارتفاع درجة الحرارة

الإرهاق

قرح الفم

خروج دم مع البراز

ألم قرب فتحة الشرج

أعراض الإصابات الحادة:

التهاب الكبد

التهاب القنوات الصفراوية

فقر الدم ونقص الجديد

حصوات الكلى

التهاب الجلد

التهاب العينين

التهاب المفاصل

تأخر النمو (الأطفال)

تأخر التطور الجنسي (الأطفال)

بالنسبة للعلاج، فلا يوجد هناك وصفة محددة للتعامل مع المرض، لكن بعض الطرق العلاجية تحقق نتائج جيدة من شأنها الحد من الأعراض بشكل كبير والقضاء على الالتهابات المزمنة.

بجانب تحسين النظام الغذائي تشمل الطرق العلاجية؛ مضادات الالتهاب ومثبطات الجهاز المناعي والمضادات الحيوية، فيما تعتبر الجراحة أحد الخيارات الأخيرة حيث أنها ليست بالضرورة تقضي على المرض.

يشار الى ان تكلفة علاج هذا المرض عالية كما وان فنان المهرجانات حمو بيكا قد صرح خلال تصريحات تلفزيونية إن إصابته بمرض “كرونز” أجبرته على تلقي علاج (حقنة) بقيمة 130 ألف جنيه مصري (8.3 ألف دولار).