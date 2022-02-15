الأفوكادو يحميك من الشيخوخة وأمراض القلب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 فبراير 2022 10:22 مساءً - منذ 3 ساعات

ينصح الكثير من خبراء التغذية بالحرص على تناول فاكهة الأفوكادو ليس فقط لسهولة تناولها ضمن العديد من الوصفات ولكن أيضا بسبب فوائدها الغذائية المتعددة.

موقع “إيت ذيس نوت ذات ” نشر مجموعة من الفوائد الغذائية لثمرة الأفوكادو في مقدمتها أنها فاكهة غنية بالألياف.

ونقل الموقع عن خبير التغذية توبي سميثسون أن ثمرة الأفوكادو تحتوي على كمية منخفضة في الكربوهيدرات لكنها تحتوي على ثلاثة جرامات من الألياف.

وأوضح أن تناول كميات كبيرة من الألياف قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسمنة.

وأشار إلى أن تناول ثمرة واحدة يوميا من هذه الفاكهة لمدة 6 أشهر تكفي لإبعاد الشيخوخة.

وذكر أن باحثين في “جامعة تافتس” الأمريكية أجروا تجربة عشوائية تناول خلالها مشاركون متطوعون ثمرة أفوكادو يوميا لمدة 180 يوما، بينما تناول آخرون إما حبة بطاطس أو كوبا من الحمص.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا فاكهة الأفوكادو زادت لديهم مستويات اللوتين، المرتبط بالوظيفة الإدراكية والذاكرة، الأمر الذي يساعد في إبعاد الشيخوخة.

أما اختصاصية التغذية تريستا بست فتقول إن الأفوكادو يحتوي على كمية مناسبة من المغنيسيوم.

وأوضحت أن المغنيسيوم لا يعمل فقط داخل الدماغ لتحسين حالته المزاجية والدعم المعرفي، إلا أنه يساعد كذلك في توسيع الأوعية الدموية، مما يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ.