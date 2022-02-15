شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من الدوخة والغثيان أثناء السفر؟.. 9 نصائح لتفادي الأعراض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يعاني البعض من مشاكل الدوخة والدوار والغثيان، أثناء السفر بالسيارة والطائرة أو القطار والسفينة أيضا مما يسبب حالة من القلق وعدم الراحة.

ويوضح الأطباء أن هذه الأعراض ترجع إلى التضارب في الحواس الخمس، فمثلا مَن يقرأ وهو راكب في السيارة أثناء سيرها يقع سريعا في هذه المشكلة، وذلك لأن العين تكون في حالة سكون في حين يعطي جهاز التوازن إشارات بوجود حركة، والنتيجة هي الدوخة، ولكن ليس بالضرورة حدوث ذلك، وفقا لموقع موقع “أو تي إس”.

ويضيف خبراء الصحة أن أكثر من يصابون بالدوخة والدوار والغثيان أثناء السير بالسيارة هم من الأطفال”.

ويؤكد الخبراء أيضا أن السفر بالقطار هو أقل وسائل المواصلات تسببا لمشكلة الدوار والدوخة والغثيان، وفق ما يذكر موقع “أبوتيكن أومشاو” الإلكتروني، والأفضل الجلوس عند ممر القطار على محوره وباتجاه حركته.

وقدم بيتر كانتسلار مدير تحرير موقع “أبوتيكن أومشاو” الإلكتروني الطبي، عددا من النصائح التي تساعد في التغلب على الدوار والدوخة أثناء سفرك بالسيارة أو غيرها من وسائل النقل كالتالي:

1- دع عينيك تريان دائما الحركة ذاتها التي يحس بها جسدك ويشعر بها مركز التوازن لديك (الأذن الداخلية).

2- اجلس على المقعد المجاور للسائق وانظر إلى الأمام.

3- إذا كنتَ تجلس على المقاعد الخلفية فانظر إلى الخارج من النوافذ الجانبية.

4- بشكل عام لا تقرأ أثناء السفر بإحدى وسائل المواصلات.

5- سائق السيارة لا يصاب بالدوخة لأنه مضطر بالطبع إلى النظر إلى خارج السيارة ومراقبة المنعطفات وحركة المرور طوال الوقت، كذلك يمكنك تقليد قائد السيارة في هذه السلوكيات.

6- عند الجلوس بجوار شباك السيارة فإن النظر إلى الخارج يؤدي إلى توافق معلومات العين مع الإشارات الآتية من جهاز توازن الجسم بوجود حركة، بحسب ما ينقل موقع “أو تي إس” الإلكتروني.

7- بإمكانك حجز مقعدك في الطائرة على مستوى الجناحين، علما بأن الجلوس على مقاعد ممر الطائرة أفضل من الجلوس على المقاعد الوسطى أو بجوار النافذة، لأنها أقل تعرضا للحركة والاهتزاز.

8- اذهب إلى مقدمة السفينة وانظر إلى الأماكن البعيدة وإلى الأفق.

9- تجنب وجبات الطعام الثقيلة أثناء السفر.