شكرا لقرائتكم خبر عن «الخضيري» ينصح الشباب: احذروا تجارة الوهم.. تستنزف صحتكم وأموالكم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر د.فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الشباب والشابات من خطورة مروجي الوهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتسبب في استنزاف الأموال وتدمير الصحة.

وقال الخضيري، عبر حسابه في “تويتر”: “يا شباب ويا بنات.. لا يخدعكم بياعو الوهم ومتاجرو الأدوية المجهولة الغير مرّخصة (تكبير..، أو تخفيف وزن، أو علاج سمنة، أو ضعف، أو عقم .. إلخ”.

وتابع الخضيري “كل هذه الإعلانات بيع للوهم.. وستخسرون أموالكم وصحتكم، ثم تكتشفون أنها كلها كذب وبيع وهم.. فتتحطمون وتسألون عن الجهات المسؤولة”.

وأكد د. فهد الخضيري أن الجهات بينت خطر تلك الأشياء لكن رغبتك بعلاج سحري هو سبب خسارتك.