هل تقل حدة أعراض كورونا حال العدوى مرة ثانية؟

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القاهرة - سامية سيد - منذ ظهور عدوى أوميكرون أخذت أعراض كورونا منعطفًا أكثر اعتدالًا، فهو يسبب أعراضاً أقل حدة مقارنة بمتغير دلتا، حيث ترتبط أعراض أوميكرون بأعراض تشبه البرد مثل التهاب الحلق وسيلان الأنف والتعب وآلام الظهر، وفى بعض الحالات، أبلغ الأشخاص عن أعراض معوية مثل الغثيان والقىء وفقدان الشهية، كما حذر الخبراء أيضًا من احتمال إعادة الإصابة بمتغير أوميكرون لكورونا، وهو ما لم يكن كذلك مع المتغيرات السابقة، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

ما مدى انتشار حالات إعادة العدوى خاصة مع متغير أوميكرون؟

قالت منظمة الصحة العالمية فى وقت سابق "تشير الأدلة الأولية إلى أنه قد يكون هناك خطر متزايد للإصابة مرة أخرى بأوميكرون (على سبيل المثال، الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بكورونا يمكن أن يصابوا مرة أخرى بسهولة أكبر مع أوميكرون)، مقارنة بالمتغيرات الأخرى لكن المعلومات محدودة".

ولم يستبعد خبراء الصحة فى الهند أيضًا إمكانية إعادة العدوى خاصةً مع البديل القابل للانتقال بشكل كبير أوميكرون.

هل أعراض عودة العدوى بكورونا تكون أقل حدة؟

كما هو معروف فإن الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل يتمتعون بحماية جيدة ضد أعراض كورونا الحادة على عكس نظرائهم غير الملقحين.

وبالمثل، يعتقد الخبراء أن الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا ذات مرة يمكن أن يصابو بعدوى أخف وأقل خطورة، لأنه يُعتقد أن الشخص المصاب بالعدوى من المحتمل أن يكون لديه بعض المناعة الموجودة مسبقًا من العدوى الأولية، بالإضافة إلى ذلك نظرًا لأن العديد قد تلقوا بالفعل جرعاتهم من لقاحات كورونا- وبعضهم حصل على معززات - فمن المحتمل أن يتمتعوا بمستويات أعلى من المناعة.

ووفقًا لتقرير مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة (ONS)، فإن إعادة الإصابة بألفا أعطت الأشخاص أعراضًا بنسبة 20% فقط من الوقت، فى حين تسببت عدوى دلتا فى ظهور الأعراض فى 44% من الحالات وأوميكرون فى 46%.

كان الأشخاص المصابون بألفا أقل عرضة للإصابة بالأعراض في المرة الثانية مقارنةً بالعدوى الأولية.

كان من المرجح أن تسبب الإصابة مرة أخرى في دلتا الأعراض في المرة الثانية.

ومع ذلك عندما يتعلق الأمر بأوميكرون ، كان معدل الأعراض متماثلًا تقريبًا بالنسبة للعدوى مرة أخرى والعدوى الأولية.

لماذا يُحتمل تكرار الإصابة بفيروس كورونا؟

زعمت الأبحاث في الماضي أن المناعة من العدوى الطبيعية قد تستمر لأكثر من 6 أشهر أو أكثر.

واقترحت دراسة أخرى أجراها فريق من الباحثين فى كلية لندن الجامعية (UCL) أن الإصابة السابقة بفيروس كورونا يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالمرض لمدة تصل إلى 10 أشهر بعد الإصابة.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن للمرء أن يقول على وجه اليقين ما إذا كان يمكن أن تحدث عدوى كورونا مرة أخرى ، فإن ضعف المناعة هو موضوع ناقشه العلماء والأطباء منذ بداية الوباء، ويعتقد العلماء أن المناعة الناتجة عن العدوى تتضاءل خلال فترة زمنية معينة، وهو نفس الشىء بالنسبة للمناعة التى يسببها اللقاح، وهذا هو السبب فى زيادة الطلب على معززات اللقاح فى الآونة الأخيرة، لأنها تساعد فى إعادة تعريض جهاز المناعة فى الجسم للجسيمات الفيروسية وتؤدى إلى استجابات مناعية.



