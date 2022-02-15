شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى ممنوعون من أوضاع معينة فى النوم.. اعرفها وتجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل النوم بوضعية خاطئة يعرض حياتك للخطر؟ يجيب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع "نوفوستى" الروسى وروسيا اليوم، حيث أوضحا أن النوم بوضعية غير صحيحة يعرضك للإصابة بأمراض خطيرة على المدى الطويل.

كما حذرت دكتورة طب الأعصاب وعلوم النوم يلينا تساريفا من أن الوضع غير الصحيح أثناء النوم يعرضك للشعور بعدم الراحة، ويزيد من فرص إصابتك ببعض الأمراض، فنجد أن النوم بالوضعية الجانبية الأكثر فائدة من الناحية الطبية.

وأوضحت أن النوم على الجانب الأيسر يؤثر فى بعض الأحيان سلبا على حالة الشخص المصاب بأمراض القلب ومشاكل الرئتين، لذلك من الأفضل له النوم على جانبه الأيمن.

وأوضحت الطبيبة أنه لا يجوز النوم على الظهر للأشخاص الذين يعانون من تراجع اللسان، أى "بلع اللسان"، هذه المشكلة التى تتسبب فى حدوث توقف التنفس مؤقتا أثناء النوم، كما أكدت أن النوم على البطن يعد من أكثر أوضاع النوم خطورة على الصحة، لأنه قد يتسبب فى حدوث مشاكل فى العمود الفقرى وزيادة الشعور بمشاكل فى الرقبة، وزيادة الشعور بالتوتر والقلق.