رجيم الـ4 فيتامينات الفعّال لإنقاص الوزن في أقصر مدة ممكنة

بيروت - نادين محمد -

يعتبر رجيم الـ4 فيتامينات من انواع الحميات الفعالة التي ينصح الخبراء باتباعها في 2022. والسبب انه يساعد على خفض الوزن بسرعة كما يزود الجسم بالمغذيات التي تساعده على مقاومة العدوات الفيروسية. وهو ايضاً يتيح التأقلم مع نظام غذائي وحياتي صحي. لذا من المهم ان تتبعه كل من تعاني من ضعف في جهاز المناعة ومن تجد صعوبة في استعادة الرشاقة. وهذه طريقة هذا الرجيم.

رجيم الفيتامينات



من المفيد في ايام الشتاء تحديداً تطبيق برنامج رجيم الـ4 فيتامينات. وهو يقوم على تناول 3 وجبات اساسية تحتوي على مأكولات غنية بالفيتامينات A وB وC وD. كما انه يساهم في تحفيز عملية الايض وفي الحد من تراكم الدهون الضارة في مناطق الجيسم المختلفة.

ومن اجل تحقيق هذا الهدف يجب الاعتماد على نظام غذائي صحي خال من الدهون الضارة كما من السكريات. ومن الضروري معرفة فوائد كل من الفيتامينات الاساسية والمأكولات التي تحتوي عليها.

الفيتامين A



أشارت دراسة اجريت في العام 2012 الى ان هذا الفيتامين يؤدي دوراً اساسياً في تنظيم عمل هرمونات الغدة الدرقية. وهي الهرمونات التي تؤثر بنشاطها على مستويات الايض وبالتالي على نسبة الطاقة التي يتم فقدانها.

فمن الممكن ان يسبب ارتفاع مستوى هذه الهرمونات بطءًا في تلك العملية. وهذا يعني انه يتم حرق عدد قليل من السعرات الحرارية الامر الذي لا يساعد على خسارة الوزن. لذا من الضروري تناول المأكولات التي تحتوي على الفيتامين A على الا تقل الكمية اليومية عن 700 ميكروغرام للنساء بحسب مايو كلينيك. وفي هذا السياق عدد موقع MyFoodData بعض ابرز تلك الاطعمة ومنها التونة، الكوسى، البطاطا الحلوة، السبانخ، الجزر والشمام.



الفيتامين B



يمكن الاستفادة من مجموعة الفيتامينات B من اجل تحويل مكونات الاطعمة الى طاقة. ومن المهم ان يتزامن الحصول عليها مع ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. لكن لا داع لاستهلاكها بكمية كبيرة لأن الجسم لا يقوم بتخزينها. ومن خصائصها ايضاً انها تعمل على تنظيم الشهية. ولهذا ينصح بتناول هذه المأكولات.

- التونة التي تحتوي على الفيتامينين B3 وB12.

- السلمون الذي يوفر الفيتامين B6.

- الستيك ومنتجات الحليب وهما يحتويان على الفيتامين B12.

- الخميرة التي تعتبر مصدراً للفيتامينات B1 وB5 وB6 وB8.

الفيتامين C



يعتبر الحصول على هذا الفيتامين جزءًا اساسياً من رجيم الـ4 فيتامينات الذي يساعد على فقدان الكيلوغرامات الزائدة في حال تم تطبيقه بالطريقة الصحيحة. فخسارة الوزن تصبح صعبة في حال عدم توفر كمية كافية الفيتامين C في الجسم. ولهذا السبب من المهم ان يحصل الشخص الراشد على ما لا يقل عن 65 الى 90 ملغ منه يومياً. ويمكن هذا من خلال تناول هذه الاصناف.

الفليفلة الحمراء، الكيوي، الفراولة، البرتقال، المانغا، البابايا، الغوافة، الاناناس، البروكولي، الطماطم، البقدونس والملفوف على انواعه.

الفيتامين D

اشارت دراسة اجريت في العام 2015 ونشرت نتائجها في دورية Obesity Review الى ان الاشخاص الذين يواجهون مشكلة زيادة الوزن المفرطة غالباً ما يعانون من النقص الكبير في الفيتامين D. كذلك اظهرت دراسة اخرى اجريت في العام 2018 وعرضت نتائجها في دوريةInternational Journal of Preventative Medicine تأثير تناول الفيتامين D الايجابي على صحة نساء عانين من السمنة. وفي السياق نفسه تبين من خلال بحث اجري في الولايات المتحدة الاميركية ونشرت خلاصته في American Journal of Clinical Nutrition ان النساء اللواتي بلغن سن الامل واللواتي يتناولن متممات الفيتامين D خسرن الوزن اكثر من اولئك اللواتي يعانين من النقص فيه.

ووجدت دراسة نشرت نتائجها دورية Nutrition Journal ان الاشخاص الذين تناولوا الكالسيوم المدعم بالفيتامين D خسروا الدهون مع اتباع حمية قليلة السعرات الحرارية اكثر من اولئك الذين لم يتناولوا هذين النوعين من المغذيات. إذاً من الضروري الحصول يومياً على ما لا يقل عن 600 وحدة عالمية UI من هذا الفيتامين. ومن اجل هذا من المهم الحرص على التعرض لأشعة الشمس باعتدال مع تناول السلمون، التونة، زيت كبد المورا، السردين، الماكريل، الحليب كامل الدسم، الفطر، البيض، الشوكولاته الداكنة. ورغم ان رجيم الـ4 فيتامينات مفيد جداً لحرق الدهون وخسارة الوزن، الا ان تناولها لا يشكل الحل السحري لمشكلة السمنة، ففي هذه الحالة يجب الحرص على تطبيق نظام غذائي صحي خال من الدهون الضارة والسكر مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.



اقرئي أيضاً: