شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ترتفع مستويات السكر فى الدم وأنت مريض؟.. وكيف تتحكم فى ذلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح مرض السكري حالة طبية منتشرة في السنوات القليلة الماضية، بسببه بدأ الناس في الوقت الحاضر في التعامل معه باستخفاف، وعلى عكس الاعتقاد الخاطئ الشائع، لا يؤدي مرض السكري إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى إتلاف الأعضاء الأخرى إذا تُرك دون ضبطه.

وعلى مر السنين، يمكنه أيضًا فتح نافذة للحالات المزمنة مثل مشاكل القلب والأوعية الدموية وتلف الأعصاب (الاعتلال العصبي)، ولا يدرك الكثيرون حقيقة أن مرض السكري يمكن أن يجعل من الصعب أيضًا التعافي من الأمراض البسيطة مثل البرد والإنفلونزا والأمراض الشائعة الأخرى، ويوضح تقرير موقع "Onlymyhealth" السبب فى ذلك وكيفية إدارة مرض السكرى.

لماذا يتسبب السكري فى صعوبة التعافى من المرض؟

عند التعامل مع أي مرض، ينتج الجسم المزيد من مستويات الجلوكوز في الدم، والتي يمكن أن تسبب مضاعفات مرتبطة بمرض السكري مثل الحماض الكيتوني السكري (DKA) ومتلازمة فرط سكر الدم (HHS) إذا تركت دون علاج، ويجعل من الصعب على الجسم محاربة الحالة والتعافي بشكل أسرع.

لماذا يرتفع مستوى السكر في الدم؟

عندما تعاني من مرض السكري، يمكن للعديد من الأمراض أن ترفع مستوى السكر في الدم، حيث يوضح الأطباء أنه عندما يمرض مريض السكري، ينتج جسمه هرمونات تنظيمية مضادة استجابة للإجهاد، علاوة على ذلك، يتم استخدام بعض الأدوية مثل الستيرويدات أثناء علاج المرضى، وكلاهما يمكن أن يرفع مستوى السكر في الدم، وتزيد هذه الحالة أيضًا من الطلب على الأنسولين، والذي يصعب على أجسامنا تلبيته، نتيجة لذلك، يبدأ الجسم فى حرق الدهون للحصول على الطاقة وهذا ينتج الكيتونات التي يمكن أن تجعل الدم سامًا بكميات كبيرة.

كيف تتحكم في مستوى السكر في الدم؟

شرح الدكتور ديفيد تشاندي، استشاري ومنسق قسم الغدد الصماء بمستشفى Sir HN Reliance Foundation ، الحالة أن أولئك الذين هم في المراحل المبكرة من مرض السكري يمكنهم التحكم في مستويات السكر في الدم من خلال اتباع نظام غذائي منضبط وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وأوضح أن هناك أربع ركائز لإدارة الحالة، وهم النظام الغذائي والتمارين الرياضية والأدوية ومراقبة مستويات السكر بإنتظام، كما يوصى باتباع نظام غذائي صحى ومتوازن غني بالبروتين والألياف ولكنه منخفض الكربوهيدرات والدهون.

ماذا يجب أن يأكل مرضى السكرى للتحكم في مستوى السكر في الدم؟

النظام الغذائي المتوازن يعمل بشكل جيد لمرضى السكري وهو مستدام على المدى الطويل، ومن الصعب اتباع الأنظمة الغذائية الغريبة أو التقييدية على مدى سنوات عديدة، وبالتالي، يُقترح تجنب مثل هذه الأنواع من خطط الوجبات.

ويجب على مريض السكر تجنب تناول السكريات والعسل وكذلك الأطعمة المصنعة من الدقيق المكرر مثل المخبوزات، حتى تناول الأطعمة الدهنية يجب أن يتم تقليلها من النظام الغذائي لأنها تزيد من دهون الجسم المركزية وترفع مستويات السكر في الدم.

متى تتصل بالطبيب؟

وفقًا للخبراء، يجب على مريض السكري بشكل عام المتابعة مع طبيبه كل 3-6 أشهر أو وفقًا لما ينصح به الطبيب بناءً على ملفه السريري العام، إلى جانب ذلك، يجب عليهم أيضًا التشاور في حالة أي مرض، قبل التخطيط للحمل، أو أثناء الحمل، أو أي تدخل جراحي مخطط له أو تلقي أدوية أخرى يمكن أن تؤثر على التحكم في نسبة السكر في الدم لديهم.