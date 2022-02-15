شكرا لقرائتكم خبر عن هل الحزام الناري من مضاعفات فيروس كورونا أو اللقاحات؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

وضعت العديد من التقارير الطبية، مرض الحزام الناري على قائمة الأضرار الجانبية التي يسببه فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وبعض اللقاحات المضادة للفيروس.

ويوضح العلماء أن سبب مرض الحزام الناري، هو ذات الفيروس الذي يسبب الإصابة بجدري الماء أو الحماق (Chickenpox).

ويتعرض لهذا المرض على وجه الخصوص أشخاص سبق لهم أن أصيبوا بالجدري على سبيل المثال في طفولتهم. وبعد العلاج بقي الفيروس نائما في أجسامهم إلى ظهوره عبر الحزام الناري.

والحزام الناري قد يظهر في أي منطقة في الجسم، إلا أنه في معظم الحالات يظهر على شكل نطاق أو حزام من الطفح الجلدي يلتف حول أحد جانبي الخصر.

ولكن الربط بين الحزام الناري وفيروس كورونا واللقاحات، دفعت بعدد من الأطباء إلى إجراء أبحاث بهذا الخصوص، وفقا لـ”دويتشه فله”.

وقام معهد بول أيرليش الطبي الألماني (PEI) بأبحاث بهذا الشأن خلصت إلى أن هذه النظرية لا أساس لها من الصحة في ظل “غياب أيّ علاقة مباشرة” بين هذا المرض واللقاحات المعتمدة ضد كوفيد-19.