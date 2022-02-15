شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد رائعة للزعتر يوميًا أبرزها.. تقوية المناعة وعلاج مشاكل المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزعتر يعد من الأعشاب ذات الرائحة المميزة، والنكهة الرائعة، وهناك العديد من الدراسات الطبية التي تؤكد أهميته علي الصحة العامة، لأنه يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ومضاد للالتهابات، ولذا فتناوله أو وضعة في الأطعمة أثناء الطهي يعد خيارا رائعا للحصول علي فوائده.

وأكد التقرير المنشور عبر موقع "healthline" ، أن الزعتر يعد من النباتات التي استخدمت قديما في علاج العديد من الأمراض، وخاصة مشاكل المعدة كالإسهال ومشاكل القولون المختلفة، وأيضا العديد من الأمراض الأخرى ومنها:

- يعمل الزعتر علي تنظيف المعدة والأمعاء من ترسب بكتريا داخليه بها.

- يعد علاج جيد وقوي لجرثومة المعدة.

- يساعد بشكل ملحوظ في تهدئة الأمعاء ومشاكل المعدة، ويقلل فرص الإصابة بالانتفاخ وسوء الهضم.

- الزعتر مهم لتخفيف أعراض الإصابة بالقولون العصبي.

- يعد علاج جيد لمشاكل البشرة والجلد وخاصة حب الشباب.

- يساعد في شعورك بالتهدئة النفسية، وتقليل حدة الإصابة بالقلق والتوتر.

- يحد من الشعور بألم التهاب المفاصل.

- يعد خيارا جيدا عند الإصابة بنزلات البرد، فهو يساهم بشكل كبير في العلاج.

- عند الإصابة بالتهاب اللثة عليك تناول الزعتر، فهو يقلل من حدة الأمر.

- عند اقتراب موعد الدورة الشهرية، عليك القيام بتناوله لأنه يساهم في تقليل تشنجات الحيض.

- يعد خيارا جيدا لتقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بنزلات البرد الشديدة.