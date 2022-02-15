شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائى للحفاظ على صحة الكبد.. الخضار والفاكهة والألياف أبرز المكونات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صحة الكبد لها أهمية قصوى في عيش حياة صحية، فإذا كنت تريد أن تعيش بصحة جيدة، يجب أن تحافظ على صحة الكبد، لهذا السبب تأكد من حصولك على غذاء مناسب لصحة الكبد لمحاربة جميع أنواع الأمراض، في هذا التقرير نتعرف على الأطعمة المناسبة لتحافظ على صحة الكبد، بحسب موقع "health".

وهناك ما يقرب من 500 وظيفة للكبد، من أهمها تخليق الأحماض الأمينية والكوليسترول واستقلاب الكربوهيدرات والبروتينات والدهون وإنتاج العصارة الصفراوية التي تساعد على الهضم في الأمعاء الدقيقة.

ويلعب الكبد عدة أدوار في تنظيم الدم، ويفكك الأنسولين والمواد السامة ويسمح بإخراجها فهو يدعم كل أعضاء الجسم تقريبًا.

ويعد الكبد أحد أكبر الأعضاء في جسم الإنسان، وله وظائف معقدة للغاية وواسعة لدرجة أنه حتى الآن لم يتم تصميم أي جهاز أو آلة أو جهاز لتكرار وظيفته، على عكس غسيل الكلى أو جهاز التنفس الصناعي للرئتين.

بشكل عام، الكبد مسؤول عن معالجة جميع الأطعمة التي نستهلكها تقريبًا، وكل ما نشربه، وأكثر من ذلك.

وتتم معالجة أكثر من 90٪ من الأدوية التي لدينا في النهاية بواسطة الكبد، حيث أن كبدنا مسؤول عن تصنيع البروتينات والكوليسترول والصفراء والعديد من المواد الكيميائية الأخرى.

ما هو الطعام الجيد أو الصحي للكبد؟

يحتاج الكبد إلى "نظام غذائي متوازن" وهذا يعني أي نظام غذائي يحتوي على 10 إلى 35٪ من السعرات الحرارية من البروتين، و 20 إلى 35٪ من الدهون، و 45 إلى 65٪ من الكربوهيدرات مع ما يكفي من مصادر المعادن الأساسية والمغذيات الدقيقة المضافة إليه.

التحذير هنا هو أن مصدر استهلاكنا وما يشكل جزءًا من نظامنا الغذائي اليومي متغير، ويتغير حسب المناطق والأعراق. اعتمادًا على المواقع الجغرافية ومصادر الغذاء ، قد يعاني الأشخاص من منطقة معينة من نقص في بعض العناصر الغذائية الدقيقة مما قد يؤدي إلى بعض الاضطرابات. على سبيل المثال ، الأشخاص الذين يعيشون على ارتفاعات عالية ويستهلكون الملح الصخري غير المعالج باليود أبلغوا عن المزيد من تضخم الغدة الدرقية.

شيء مهم آخر يجب ملاحظته هنا هو نمط الحياة الذي نتبعه: قد تتغير الأرقام والنسب المئوية المذكورة أعلاه بالنسبة لأولئك الذين لديهم نمط حياة بدني نشط إلى أولئك الذين لديهم نشاط معتدل إلى أولئك الذين يتبعون أنماط الحياة المستقرة في المقام الأول.

لإعادة التركيز إلى "غذاء الكبد الصحي" ، فإن بعض العوامل المهمة الأخرى التي يجب مراعاتها هي النوم الكافي واستهلاك مضادات الأكسدة.

كيف نمنع أمراض الكبد بالنظام الغذائي

يمكن منع أمراض الكبد بمساعدة الغذاء الصحي.

الأطعمة النباتية (مثل الأفوكادو والموز والشعير والبروكلي والبنجر والأرز البني والجزر والتين وما إلى ذلك) والقهوة (التي توفر مضادات الأكسدة الواقية) ودقيق الشوفان (للألياف) والتوت والأسماك الدهنية أو مكملات زيت السمك يمكن تساعد في حماية وتقوية الكبد بشكل كبير.

تشير العديد من المراجعات والدراسات التي أجريت في جميع أنحاء العالم إلى أن إضافة مضادات الأكسدة الوقائية ، والألياف المحددة ، ومضادات الأكسدة (خاصة من التوت الداكن الذي يحتوي على مضادات الأكسدة التي تسمى بوليفينول) ، يمكن أن يمنع الكبد من أمراض الكبد الدهنية ، عن طريق الحد من تراكم الدهون في الكبد.

من ناحية أخرى ، تعتبر الألياف أداة مهمة لعملية الهضم. يساعد بيتا جلوكان من الشوفان على تقليل كمية تخزين الدهون ، والتي بدورها تساعد في حماية الكبد.

يساعد التوت على تخفيف تليف الكبد.

تساعد مضادات الأكسدة مثل النارينجين، الموجودة على نطاق واسع في الجريب فروت ، في حماية الكبد من الإصابة عن طريق تقليل الالتهاب وحماية خلايا الكبد.

الخضار مثل الكرنب والليمون والبابايا والبطيخ ذات كفاءة عالية في إدارة وظائف الكبد ويمكن إدراجها بسهولة كجزء من النظام الغذائي اليومي.

يساعد استهلاك الأسماك الدهنية وزيت السمك أيضًا في تقليل تأثير تراكم الدهون الضارة.

تعتبر الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مصدرًا للدهون الجيدة التي تساعد في تقليل الالتهاب. قد تكون هذه الدهون مفيدة بشكل خاص في الكبد ، لأنها تمنع تراكم الدهون الزائدة وتحافظ على مستويات الإنزيم في الكبد.

"المكسرات" هي أبسط وأضمن طريقة للحفاظ على صحة الكبد تحتوي المكسرات بشكل عام على أحماض دهنية غير مشبعة وفيتامين هـ ومضادات الأكسدة تساعد هذه المركبات في منع أمراض الكبد وتقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي.