شكرا لقرائتكم خبر عن الألم فى هذين المكانين قد يكون علامة على الإصابة بأوميكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت آلام العضلات من الأعراض الشائعة لفيروس كورونا، ومع ظهور متغير أوميكرون، يعانى الناس من آلام في العضلات، وفقًا للأطباء في جنوب أفريقيا، حيث تم اكتشاف أول حالات أوميكرون حول العالم، حيث جاء معظم الناس وهم يعانون من آلام في العضلات تُعرف باسم ألم عضلي، وبناءً على البيانات التي تم جمعها أثناء ارتفاع حالات أوميكرون في جميع أنحاء العالم.

يعاني معظم الناس من أعراض تنفسية خفيفة إلى جانب آلام عضلية شديدة كما يرتبط سيلان الأنف وآلام الجسم وآلام الصدر وآلام الظهر والتعب بشكل شائع بمتغير أوميكرون، بحسب موقع "تايمز أوف أنديا".

مكانان يمكن أن تشعر فيهما بالألم بسبب أعراض أوميكرون

الأماكن الأكثر شيوعًا حيث يشعر الناس بالألم في حالة متغير أوميكرون هما - الساقين والكتفين.

وفي العامين الماضيين، أدركنا أن فيروس كورونا يمكن أن يؤثر على أي جزء من الجسم، ولكن في حالة أوميكرون، فإن الساقين والكتفين هي المناطق المصابة بشكل شائع، ووفقًا لتطبيق UK Zoe COVID Study، يشعر المصابون بمتغير أوميكرون الذين يشكون من آلام في العضلات في الغالب في الساقين والكتفين.

يمكن أن يظهر الألم الناتج عن متغير أوميكرون بعدة طرق ، ولكن في معظم الأحيان يتميز بألم واسع النطاق يمكن أن يأتي ويختفي حتى الوقت الذي لا تتعافى فيه من العدوى.

ويشكو بعض الأشخاص المصابين بمتغير أوميكرون أيضًا من التنميل أو الشعور الذى يشبه الدبابيس والإبر والضعف في الساقين في حالة الكتفين ، يشعر المرضى في الغالب بألم وتيبس وخدر أو تنميل، و يمكن أن يكون الضعف في الساقين والكتفين أيضًا علامة منبهة لمتغير أوميكرون.

لماذا آلام العضلات شائعة في حالة أوميكرون؟

يعتقد الخبراء أن آلام العضلات هي عرض شائع في حالة العدوى الفيروسية والفيروس التاجي ليس استثناءً لكن ارتفاع حالات آلام الجسم يمكن أن يكون راجعاً إلى عوامل متعددة. يمكن أن يكون بسبب المتغير المتحور الذي يؤثر على الجهاز العضلي الهيكلي أكثر من البديل السابق.

عندما يصيب الفيروس الجهاز العضلي الهيكلي ، فإنه يؤثر عادة على العضلات والعظام والمفاصل والأربطة، ما يؤدي إلى الأوجاع والآلام.

على الرغم من أن آلام الجسم شائعة جدًا في حالة متغير أوميكرون، إلا أنها لا تعتبر من أهم خمسة أعراض للعدوى الفيروسية وهم: سيلان الأنف ، والصداع، والتعب، والعطس، والتهاب الحلق وهي الأعراض الأولية لأوميكرون التي يجب أن تبحث عنها أولاً.