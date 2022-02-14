شكرا لقرائتكم خبر عن هل ألم ومشاكل القولون تؤثر على صحة القلب ؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أنه لا يوجد تأثير مباشر للقولون وآلام القولون على صحة القلب”.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، ردا على سؤال ” هل ألم القولون يسبب ألما في القلب؟: “هناك الحجاب الحاجز بين القلب والقولون وهناك غشاء القلب أيضاً يفصل بينهما فليس هناك تأثير مباشر”.

وتابع د. خالد النمر “لكن نوبات القولون التي يرتفع معها الادرينالين تؤثر على القلب بطريقة غير مباشرة وتسبب نغزات فيه وهذا ما كان يسمى قديماً ألم القلب العصبي”.