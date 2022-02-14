القلق ليس دائما سلبيّا.. تعرّفوا الى أبرز فوائده!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 14 - فبراير - 2022 7:23 مساءً

القلق مرض نفسي يمكن أن يفسد حياة المصاب به، ومع الأزمة الصحية العالمية، بات القلق والاكتئاب شائعين لدى كثيرين.

الأفكار المتطفلة، التوجس الدائم، والتشديد على فكرة القيام بأدنى إجراء.. جميعها تعيق الشخص بشكل يومي، وتشل الجسم وتصيبه، على سبيل المثال، بألم في الصدر، وزيادة في معدل ضربات القلب، والرجفان وغير ذلك..

لكن ماذا لو جعلنا القلق قوتنا بدلاً من ذلك؟ إليك فوائدَ القلق، بحسب “توب سانتيه” في الآتي:

البقاء في حالة من اليقظة

إلى حد ما، يجعل القلق من الممكن توقع العقبات والبقاء في حال من اليقظة والتنظيم قبل كل شيء، ولكن إذا كان القلق يجعلكم تشعرون بالضيق في كثير من الأحيان، أو يمنعكم من عيش حياتكم بالطريقة التي تريدون ا؛ فمن الجدير طلب المساعدة من اختصاصي الصحة النفسية.

الجرعة الصحيحة من القلق، يمكن أن تحسّن الأداء

إذا كان معدل القلق المرتفع يميل بدلاً من ذلك إلى الشلل؛ فستكون لجرعة صغيرة موهبةُ تعزيز أكثر من أداء؛ وفقاً لعالمة الأعصاب ويندي سوزوكي؛ فإنَّ تعلم إدارة الإجهاد أكثر أهمية من إبعاده، وللتحكم في مستوى القلق لديك، لا شيء أفضل من القيام بتمارين التنفس العميق أو القيام بنشاط، والذي سيطلق الدوبامين والسيروتونين، المسؤولين عن تقليل التوتر.



القلق يقوّي التفكير بالنفس

الأجواء السيئة في العمل والعلاقات السامة وغيرها.. أحياناً يساعدك القلق على إدراك ما هو الخطأ من حولك، لكن الأشخاص القلقين يميلون إلى عكس هذه المشاعر السيئة على أنفسهم وإنكار الخطأ من حولهم.. أيضاً، من المهم الاستماع إلى ما يقوله جسمك، وتحديد سبب القلق بدلاً من محاولة قمع هذه المشاعر تماماً.



القلق يساعد على مواجهة مخاوف المرء

عندما يضرب القلق ويبدأ المريض في تخيل الأسوأ، “عليك أن تبدأ بالتعرف على قلقك ومواجهته”، كما يقول جويل ميندين، عالم النفس الإكلينيكي في الولايات المتحدة.. كن صبورا مع نفسك، وبهذه الطريقة، خطوة بخطوة، يمكنك مواجهة مخاوفك.



القلق يجعلكِ شخصاً أكثر تنظيماً

يميل الأشخاص القلقون إلى أن يكونوا أكثر حرصاً وحذراً على أساس يومي.. عندما يكون الموقف غيرَ مريح؛ فإنَّ وضع الخطط للمتابعة يمكن أن يقلل من القلق، وهذا الاهتمام بالتفاصيل يمكن أن يكون مفيداً، ويصبح ميزة حقيقية لصالحك.