شكرا لقرائتكم خبر عن المتعافون من كورونا يصابون بأمراض مزمنة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العديد من الأبحاث تشير إلى مرور الأشخاص بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا بمتلازمة تعرضهم لظهور العديد من الأعراض وأمراض، وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف علي الأمراض التي يمكن أن تظهر لدى المتعافين من كوفيد 19، وذلك وفقًا للتقرير المنشور عبر وكالة "نوفوستي الروسية"، وروسيا اليوم.

أكد الدكتور يوري سيريبريانسكي أخصائي الأمراض الباطنية، أن الإصابة بفيروس كورونا قد يكون سبب رئيسي في ظهور أمراض لدي المتعافين، فلا تكتفي الإصابة بكورونا بحدوث أضرار بالجسم فقط بل تعرض الشخص للتعرض للعديد من الأمراض الناتجة عن ضعف الجهاز المناعي عند الإصابة وأيضا الضعف العام، ولذا يزداد فرص الإصابة بعدوي فيروسية أخري.

وأوضح الدكتور، أن الأشخاص عند الإصابة بفيروس كورونا يزداد فرص تعرض الجلد رطب نتيجة للتعرض بارتفاع درجة حرارة الجسم، ولذا يزداد لديهم فرص الإصابة بمشاكل في الجهاز التنفسي، كالالتهاب الرئوي، أو الإنفلونزا، في بعض الحالات يزداد فرص التعرض للإصابة بفيروس أخر، أو التعرض للإصابة بأمراض المناعة الذاتية نتيجة لضعف الجهاز المناعي.

وأشار الطبيب، أن بعض الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وكانوا مرضي بأمراض المناعة الذاتية كالروماتيزم أو مرضي الجهاز التنفسي، يزداد لديهم فرص إلي أن يصبحوا أصحاب أمراض مزمنة كالربو.