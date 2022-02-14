شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم ..نظام غذائى صحى لتخفيضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكولسترول مادة شبيهة بالشمع موجودة في الدم ويحتاجها الجسم لأداء الوظائف الحيوية، وهناك نوعان من الكولسترول، وهما البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL).

وفي حين أن HDL، المعروف أيضًا باسم الكولسترول الجيد، يعزز صحة القلب، فإن LDL أو الكولسترول السيئ هو الذي يمكن أن يفتح النوافذ لمشاكل القلب والأوعية الدموية، وعندما ترتفع كمية البروتين الدهني منخفض الكثافة في مجرى الدم إلى مستوى خطير، تبدأ في الالتصاق بجدران الشرايين وتضيقها ثم تسدها لاحقًا، وهذا يعطل تدفق الدم الذى يحمل الأكسجين والغني بالمغذيات إلى الأعضاء الأخرى وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

السبب الرئيسي لارتفاع نسبة الكولسترول في الدم هو نمط الحياة السيء والإفراط في تناول الأطعمة الدهنية غير الصحية، ولخفض مستويات الكولسترول السيئ، يلعب النظام الغذائي الصحى مع الأدوية دورًا مهمًا، ووفقًا لخبراء التغذية فإن هناك بعض الإجراءات الأساسية التي يجب عليك اتخاذها للتحكم في مستويات الكوليسترول لديك وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف أنديا".

المستوى المثالي للكولسترول في الدم

الطريقة الوحيدة لمعرفة مستوى الكولسترول لديك هي من خلال إجراء فحص الدم الذى يُظهر بشكل عام كمية جميع أنواع الدهون الأربعة الموجودة في الجسم، وهم HDL،LDL ،VLDL أو البروتين الدهني منخفض الكثافة للغاية والدهون الثلاثية.

ويعتبر الشخص الذى يتمتع بصحة جيدة إذا كان المستوى الكلي للكولسترول أقل من 200 ملجم / ديسيلتر، ولكن المهم ألا يتجاوز مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة أكثر مما ينبغى، حيث يجب أن يكون المستوى الطبيعي للكولسترول:

HDL: 50 مجم / ديسيلتر وما فوق

LDL: 100 مجم / ديسيلتر إلى 150 مجم / ديسيلتر

VLDL: 25 مجم / ديسيلتر وأقل

TG- 150 مجم / ديسيلتر وأقل

ما الذي يجب عليك فعله لخفض مستوى الكولسترول لديك؟

لإعادة مستوى الكولسترول إلى طبيعته، يجب عليك تضمين طعام صحي ومغذي في نظامك الغذائين مع تقليل الدهون، حيث يوصى خبراء التغذية المرضى الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول بتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف والكربوهيدرات المعقدة مثل الشوفان والقمح الكامل، إلى جانب ذلك، تضمين المزيد من الخضر الموسمية والورقية في نظامك الغذائي.

ويوصى خبراء التغذية أيضًا بأن تكون الخضار الموسمية جزءًا من جميع الوجبات، حيث يجب تناول الخضار الورقية من 4 إلى 6 مرات أسبوعيًا، كما يجب أيضًا تضمين الفاكهة الموسمية في نظامك الغذائي، وخاصة الليمون، بجانب تناول حفنة من اللوز والجوز يوميًا، كما يمكن أن تكون خيارًا جيدًا للوجبات الخفيفة بين الوجبات الأساسية، مع ضرورة استخدام كمية أقل من الزيوت أثناء طهى الطعام والالتزام بمنتجات الألبان قليلة الدسم.

ما الذي يجب عليك تجنبه لخفض مستوى الكولسترول لديك؟

بالنسبة للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بارتفاع الكولسترول، يوصي اختصاصي التغذية بتجنب المنتجات الغذائية الدهنية مثل صفار البيض ولحم الضأن ولحوم الأعضاء لأنها يمكن أن تزيد من مستوى الكوليسترول، كما يجب استبعاد المنتجات الغذائية المكررة وعالية الدهون مثل الدقيق المكرر والأطعمة السريعة والمصنعة والمخبوزات والزبدة والجبن والسمن من نظامك الغذائي.