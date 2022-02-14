شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد أمان وفاعلية لقاح استرازينيكا عند مزجه بلقاح سبوتنيك لايت الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة أجريت في روسيا وأذربيجان سلامة مزيج من لقاح استرازينيكا AstraZeneca ولقاح سبوتنيك لايت الروسى Light Sputnik ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن صندوق الاستثمار المباشر الروسي(RDIF).

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي RDIF ، ومجموعة R-Pharm وشركة استرازينيكا AstraZeneca عن النتائج المؤقتة للمرحلة الثانية من التجارب السريرية لتقييم سلامة ومناعة الاستخدام المشترك للقاح AstraZeneca ولقاح "سبوتنيك لايت" وفقًا للنتائج المؤقتة للتجارب، التي شملت 100 متطوع في روسيا، و 100 متطوع في أذربيجان، أظهرت مجموعة اللقاحات ملف أمان مقبولاً، حيث أظهرت ملف أمان مقبولاً، وهو ما يتوافق مع نتائج لقاح استرازينيكا AstraZeneca، والتجارب السريرية من لقاح سبوتنيك لايت Sputnik Light

وتجدر الإشارة إلى أن مراقبة المتطوعين استمرت لمدة 57 يومًا بعد إعطاء الجرعة الأولى وأظهرت سلامة جيدة للاستخدام المشترك للقاحين، لم يتم اكتشاف أي آثار ضارة خطيرة تتعلق بالتلقيح أثناء المراقبة، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

ووفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية، كان صندوق الاستثمار المباشر الروسى RDIF ومركز جماليا وشركة استرازينيكا و شركة R-Pharm هم أول من أطلق برنامجًا للتجارب السريرية في جميع أنحاء العالم لتقييم الاستخدام المشترك لمختلف اللقاحات القائمة على الفيروسات الغدية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

في ديسمبر 2021، أوصت منظمة الصحة العالمية (WHO) باتباع نهج مماثل، يُعرف أيضًا باسم التطعيم المعزز الأساسي غير المتجانسة، لاستخدامه في الممارسة السريرية الفعلية.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تسمح جداول التطعيم غير المتجانسة ذات اللقاحات المختلفة بمرونة أكبر في برامج التطعيم مما يجعلها أكثر سهولة بالإضافة إلى زيادة فعالية التلقيح.