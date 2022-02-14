شكرا لقرائتكم خبر عن تسبب أمراضاً خطيرة.. طبيبة تكشف أخطر وضعيات النوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

حذرت مختصة في طب الأعصاب وعلوم النوم، من أن الوضع غير الصحيح أثناء النوم يمكن أن يسبب عدم الراحة ويسهم على المدى الطويل في الإصابة بأمراض خطيرة.

وأوضحت المختصة يلينا تساريفا، بحسب روسيا اليوم، أن النوم بالوضعية الجانبية هي الأكثر فائدة من الناحية الطبية، لكن الضغط على الجانب الأيسر من الجسم يمكن أن يؤثر سلبا على حالة الشخص المصاب بأمراض القلب، لذلك من الأفضل له النوم على جانبه الأيمن.

وأضافت الطبيبة: “يمكنك النوم على الجانب الأيسر وعلى الجانب الأيمن، فالقفص الصدري يحمي بشكل متساو على كلا الجانبين. ولكن النوم على الجانب الأيسر غير مستحب للذين يعانون من مشاكل مع القلب، على سبيل المثال من القصور في القلب والرئتين”.

وأوضحت أنه لا يُنصح بالنوم على الظهر من جانب الذين يعانون من تراجع اللسان الذي يسبب توقف التنفس مؤقتا أثناء النوم، وهو ما قد يتجلى في الشخير.

وشددت الطبيبة، على أن النوم على البطن هو الأكثر ضررا للصحة، لأنه قد يتسبب بمشاكل في العمود الفقري.