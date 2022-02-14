شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد فوائد البصل: يُخفض مستوى السكر بالدم بنسبة 50% خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزايد انتشار مرض السكري بسرعة، ويُنظر إلى السمنة على أنها مساهم كبير في هذا الاتجاه، وتشمل الأعراض عمومًا الشعور بالعطش والتعب والحاجة إلى التبول بشكل متكرر، ولحسن الحظ، يمكن لطعام واحد أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ في غضون ساعات من تناوله، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

في دراسة نُشرت بعنوان "رؤى الصحة البيئية"، من جامعة ولاية الدلتا في أبركة بنيجيريا، لاحظ الباحثون انخفاضًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الأول في غضون ساعات من تناول البصل.

في مرضى السكري من النوع 2، لاحظ فريق البحث انخفاضًا قدره 40 ملجم / ديسيلتر، بعد 4 ساعات من تناول البصل، وتم تأكيد هذه النتائج من خلال دراسة أخرى، قدمت في الاجتماع السنوي رقم 97 لجمعية الغدد الصماء في سان دييجو، حيث لاحظ العلماء انخفاضًا في نسبة الجلوكوز في الدم بنسبة 50 في المائة بعد تناول البصل.

من جانبه، قال رئيس الباحثين أنتوني أوجيه: "البصل رخيص ومتوفر كما تم استخدامه كمكمل غذائي، وله إمكانية استخدامه في علاج مرضى السكري".

ونظرت الدراسة التي أجريت على الحيوانات في آثار جرعات متفاوتة من البصل على ثلاث مجموعات من الفئران المصابة بداء السكري، وكشفت النتائج عن جرعتين من مستخلص البصل، 400 و600 ملجم /كجم في اليوم، مما أدى إلى انخفاض شديد في مستويات السكر في الدم الصائم في الفئران المصابة بداء السكري بنسبة 50 و35 في المائة على التوالي.

وأضاف مؤلف الدراسة "لقد بحثنا في الآلية التي أدى بها البصل إلى خفض نسبة الجلوكوز في الدم، ولكن ليس لدينا تفسير حتى الآن".

ويحتوى البصل على مركبات الكيرسيتين والكبريت، المسئولة عن خفض مستويات السكر في الدم والتي تمتلك خصائص مضادة لمرض السكري، وقد ثبت أن كيرسيتين، وهو فلافونويد، يتفاعل مع خلايا الأمعاء الدقيقة والبنكرياس والعضلات الهيكلية والأنسجة الدهنية والكبد للتحكم في تنظيم نسبة السكر في الدم في الجسم بالكامل.