شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن حمى "لاسا" بعد إصابة شخصين ووفاة آخر فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة Independent، عن أن مسئولي الصحة في بريطانيا أكدوا أن شخصًا من بيدفوردشير لقى مصرعه بعد إصابته بحمى لاسا، ويصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في إنجلترا حتى الآن إلى 3 حالات.

وقالت الصحيفة، إن جميع الحالات التي تم تحديدها من نفس العائلة في شرق إنجلترا وترتبط بالسفر الأخير إلى غرب إفريقيا، وفقًا لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA)، موضحة إنه تم الإعلان عن حالتين في وقت سابق من الأسبوع، الشخص الثالث، الذي توفي الآن، تم وضعه في البداية قيد "التحقيق" بشأن المرض الفيروسي الحاد، أبلغت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة UKHSA عن تشخيصها للحالة التي توفت، حيث كان المريض يعالج من قبل على نفقة هيئة الخدمات الصحية البريطانية" NHS" بمستشفيات بيدفوردشير.

وقال متحدث: كان قد تأكد من الإصابة بحمى لاسا، مضيفا، "سنواصل دعم أسرة المريض وموظفينا ونعمل عن كثب مع زملاء من وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة لإجراء تحقيق كبير لتتبع جهات الاتصال."

وقال، هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تسجيل إصابات من حمى لاسا في المملكة المتحدة، لكنها أول حالة وفاة من هذا التفشي.

وقال مسؤولون إن إحدى الحالات التي تم تحديدها قد تعافت، بينما تعالج الأخرى في مؤسسة Royal Free London Foundation Trust.

تقوم وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) بالاتصال بالأفراد الذين كانوا على اتصال وثيق بالحالات قبل التأكد من إصابتهم، وأضافت الوكالة أن المخاطر على عامة الناس لا تزال منخفضة للغاية.

أوضحت الدكتورة سوزان هوبكنز، كبيرة المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة "إن لدى هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS إجراءات راسخة وقوية لمكافحة العدوى للتعامل مع حالات الأمراض المعدية التي تم انتقالها من والعدوى منها من الخارج وسيتم تعزيزها".

منذ عام 1980، تم عدوى 8 حالات من حمى لاسا والتي وصلت إلى المملكة المتحدة، وحدثت آخر حالتين في عام 2009.

وأضافت الصحيفة، إن حمى لاسا مرض يسببه فيروس لاسا، والذي يصيب الناس عادة من خلال التعرض للطعام أو الأدوات المنزلية الملوثة ببول أو براز الفئران المصابة، يمكن أن ينتشر الفيروس أيضًا من خلال سوائل الجسم المصابة.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، إن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق غرب إفريقيا التي توجد بها أعداد كبيرة من القوارض هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بحمى لاسا، وأضافت أن الحالات التي تحدث في أماكن أخرى "تقتصر على الأشخاص الذين يعملون في مناطق موبوءة في وظائف عالية الخطورة مثل العاملين في المجال الطبي أو غيرهم من العاملين في مجال الإغاثة".

وأضافت، يتعافى معظم المصابين بحمى لاسا تمامًا، 1% فقط من جميع الإصابات تؤدي إلى الوفاة، ومع ذلك، قد يحدث مرض شديد في بعض الأفراد، مضيفة، إن المرض عبارة عن حمى نزفية فيروسية، مما يعني أنه يمكن أن يؤثر على أعضاء متعددة في الجسم، وقد يكون مصحوبًا بنزيف أو نزيف.

قالت الدكتورة ميلاني سافيل، خبيرة اللقاحات في التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة، إن حالات حمى لاسا في المملكة المتحدة "هي تذكير صارخ بعالمنا المترابط والحاجة إلى مواصلة الاستثمار في جهود التأهب والاستجابة لتفشي المرض".

وأضافت: "الأمراض المعدية المستجدة تتزايد في انتشارها وشدتها وانتشارها نتيجة لتغير المناخ، والزحف البشري إلى مناطق كانت معزولة سابقاً".

قال الدكتور مايكل هيد، زميل باحث أول في الصحة العالمية بجامعة ساوثهامبتون: "حمى لاسا عدوى خطيرة، لكنها معدية مثل كورونا.

وأشارت الصحيفة، إن المملكة المتحدة تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس لاسا الشبيه بالإيبولا مع إصابة شخصين آخرين.

أكد مسؤولو الصحة يوم الأحد أول وفاة بسبب حمى لاسا في المملكة المتحدة، حتى في الوقت الذي خففت فيه البلاد قيود كورونا وسط انخفاض العدد اليومي.

قال الخبراء إن فيروس لاسا لا ينتقل عن طريق العدوى المحمولة جواً، ولكن من خلال ملامسة سوائل الجسم لشخص مصاب، على عكس كورونا، مضيفين، إن حمى لاسا عدوى خطيرة، لكنها ليست معدية مثل كورونا.

أُجبر موظفو هيئة الخدمات الصحية البريطانية في مستشفى بشرق إنجلترا على العزل بعد علاج المريض المصاب بحمى لاسا، ونصح الموظفين الذين كانوا على اتصال مباشر بأحد المرضى الثلاثة في مستشفى في كامبريدج بالعزل الذاتي.

في بيان، طمأنت هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS الجمهور بأن خطر الإصابة بحمى لاسا "منخفض للغاية" مضيفة، إن الإصابات تم الإعلان عنها، مؤكدا، "تنتقل حمى لاسا من خلال ملامسة سوائل الجسم المصابة، لا ينتشر عن طريق الجو.

وفقًا لتقارير في مجلةHealth Service Journal ، اجبرت هيئة الخدمات الصحية البريطانيةNHS في مستشفيات جامعة كامبريدج على إغلاق جزء "كبير" من أسرة الرعاية الحرجة بسبب إخبار الموظفين بالعزل الذاتي بعد اتصالهم بأحد المرضى.