شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يكشف شكل ولون الأظافر عن صحتك؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للجسم أن يكشف الكثير عن نفسه، تمامًا كما يمكن للجبهة أن تكشف كل شيء عن هضم الشخص، ويمكن أن تخبرنا الذقن عن المشاكل الهرمونية، وبالمثل، يمكن للأظافر أن تتحدث كثيرًا عن صحة الجسم، فالأظافر السليمة الطبيعية تكون بلون اللحم ولها أطراف بيضاء، مع لمعان خفيف، أما إذا كان مظهر أظافرك يختلف عن الطبيعي بأي شكل من الأشكال، خاصة من حيث الشكل أو الحجم أو اللون فقد تكون علامة على معاناتك من مشكلة صحية معينة، وفقًا لما ذكره تقرير موقع هي "Healthline".

أظافر مقعرة

يمكن أن تنمو الأظافر إلى شكل يشبه الملعقة مع تقدم العمر، ولكن إذا حدث ذلك في سن مبكرة، فقد يشير ذلك إلى مضاعفات تتعلق بعملية التمثيل الغذائي وفقدان الحديد، ويمكن أن يكون فقر الدم أو داء ترسب الأصبغة الدموية أو متلازمة بلامر فينسون، وسيخبرك إجراء فحص الدم بمستويات الحديد لديك ويمكن أن يتبع ذلك العلاج المناسب.

أظافر مخططة

إذا ظهرت خطوط سوداء أو بنية على أظافرك، فقد يشير ذلك إلى الإصابة بسرطان الجلد، ولكن بالنسبة للأشخاص ذوي البشرة الداكنة، يمكن أن يكون ذلك نتيجة ترسب الأصباغ، لذلك يجب استشارة طبيب أمراض جلدية للتأكيد.

أظافر صفراء

إذا كان لديك أظافر صفراء، أو بما يُعرف باسم متلازمة الظفر الأصفر وهو مؤشر على وجود حالة مزمنة في الرئة تسمى توسع القصبات، مما يجعل حالة الظفر مزمنة أيضًا.

انحلال الظُفر

يعاني الأشخاص ذو الأظافر الطويلة من هذه الحالة التي ينفصل فيها الأظافر عن الجلد تحته، وهى حالة غير مؤلمة تسمى انحلال الظُفر، وقد تكون الأسباب الكامنة وراء ذلك كثيرة وتدل على مشاكل صحية خطيرة، لذلك لا يكفي الفحص البدني للتأكد منها، بل يجب الخضوع لعدة اختبارات مختلفة.

أظافر زرقاء أو خضراء

اعتمادًا على اللون الدقيق لأظافرك، يمكن التحقق من الحالة، حيث تدل الأظافر الزرقاء في الغالب على نقص الأكسجين أو التسمم بسبب التعرض المفرط للفضة، أما الأظافر الخضراء، قد تدل على إصابتك بعدوى بكتيرية تسمى "الداحس".

نتوءات الأظافر

تشير الأظافر التي تحتوي على نتوءات في المنتصف إلى إصابة الجلد، وقد تحدث لدى الأشخاص الذين يعانون من حالة الوسواس القهري، والذين يميلون في الغالب إلى قضم أظافرهم ما قد يترتب عليه تلف خلايا المصفوفة بسبب عدم نمو صفيحة الظفر، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة مراجعة أخصائي الصحة العقلية.