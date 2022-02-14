نظام غذائي لعلاج حب الشباب 

بيروت - نادين محمد - التخلص من حب الشباب أمر صعب مثل الإقلاع عن التدخين، لكن لا داعي للذعر لأن علاج حب الشباب يمكن أن يبدأ من النظام الغذائي الذي تتبعيه، بل يعد ما تأكليه هو سبب رئيسي في ظهور هذه المشكلة المؤرق.

لذا، كل ما عليك فعله هو تضمين واستبعاد بعض الأطعمة من نظامك الغذائي للقضاء على حب الشباب.

نوعان من الأطعمة التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي:

الأطعمة الغنية بالألياف

الأطعمة الغنية بالزنك لأنها علاج سحري لحب الشباب

توقفي عن تناول الأطعمة المقلية

قللي من تناول منتجات الألبان



1- الأطعمة الغنية بالألياف:

تؤدي السموم الزائدة في جسمك إلى انسداد المسام. لذلك ، إذا كنتِ قد لاحظتي بثرة على وجهكِ، فربما تحتاجي إلى التخلص من السموم. سيساعد تضمين الأطعمة الغنية بالألياف في نظامك الغذائي على طرد السموم من الجسم.

يُعد الشوفان الكامل مع الكمثرى أو البرتقال خيارًا جيدًا للإفطار. أيضًا الخضروات مثل البروكلي والبازلاء والذرة الحلوة والفاصوليا مصدرًا رائعًا للألياف ويمكن تضمينها في السلطة.

2- الزنك

الزنك مضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات، لذا فهو يحارب البكتيريا المسببة لحب الشباب ويساعد في تقليل الالتهاب. يعد نقص الزنك سببًا شائعًا لحب الشباب.

الأفوكادو مع وجبة الإفطار هو أفضل طريقة للحصول على الزنك. كذلك المحار أو صدور الدجاج أو اللحوم الحمراء كجزء من غدائك سيزيد من مستويات الزنك في جسمك.

تجنبي هذين النوعين من الأطعمة للتخلص من حب الشباب.





3- الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية تؤدي إلى اضطراب الدورة الدموية. أيضًا ، تسبب هذه الأنواع من الأطعمة زيادة إنتاج الزيت الذي يسد المسام. لكن يمكنك دائمًا اختيار الأطعمة المخبوزة بدلاً من الأطعمة المقلية.

2- منتجات الألبان

يحتوي الحليب على هرمونات معينة تؤدي إلى زيادة إفراز الدهون في الجسم مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب. كما يؤدي الحليب إلى تفاقم الالتهاب بسبب تفاعله مع الهرمونات في الجسم. يمكنك استبدال حليب البقر بحليب اللوز الغني بفيتامين هـ الذي يحمي بشرتك من التلف.

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