شكرا لقرائتكم خبر عن تناول عصير الطماطم لإنقاص الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الطماطم هى أحد المكونات الغذائية الثابتة في كل مطبخ في جميع أنحاء العالم، بالإضافة لكونها مخزنًا للعديد من المعادن والفيتامينات، ولكن هل تعلم أن عصير الطماطم غني بالمغذيات ومنخفض في الدهون والسعرات الحرارية؟ ويحتوي كوب عصير الطماطم على كمية كافية من فيتامين ب 1، ب 2، ب 3، ب 5، ب 6، ك، البوتاسيوم، الحديد، وفقًا لكتاب "Healing Foods"، يحتوي كوب واحد من عصير الطماطم على 74 % من فيتامين سي الذي يحتاجه الجسم يوميًا، غالبًا ما يقترح خبراء الصحة إدراج عصير الطماطم في نظامنا الغذائي اليومي من أجل صحتنا العامة، وفقا لما نشره موقع "food-ndtv".

الفوائد الصحية لعصير الطماطم

فوائد عصير الطماطم في إنقاص الوزن والتحكم في ضغط الدم لا يخفى على العالم، إنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في طرد السموم وتمنع الجسم من الالتهابات وأضرار الجذور الحرة، و يمكن أن يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم.

تعد الطماطم الحمراء إضافة رائعة لنظامك الغذائي لمرض السكري، و قد يساعد عصير الطماطم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، وجدت دراسة نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن شرب عصير الطماطم لمدة ثلاثة أسابيع كان له تأثير سيولة الدم لدى الأشخاص المصابين بهذا المرض، وذكر الباحثون أن العصير يقلل من تراكم الصفائح الدموية "قدرة الدم على التجلط".

عصير الطماطم غني بالألياف التي قد تساعد في تنظيم الهضم وحركة الأمعاء، فهو غني بالبيتا كاروتين وفيتامين ج وفيتامين هـ، تساعد هذه العوامل في الحفاظ على الكولسترول تحت السيطرة، ودعم صحة القلب، كما يساعد محتوى البيتا كاروتين وفيتامين سي في عصير الطماطم أيضًا على تعزيز صحة العين .