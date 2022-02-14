شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أسباب الإصابة بسرطان الحنجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرف السرطان الذي يتطور في الحنجرة بسرطان الحنجرة أو الحلق، وتحتوي الحنجرة على الحبلين الصوتيين اللذين ينتجان صوتًا عندما يمر الهواء عبرهما، نظرًا لاختلاف ضبط الحبال الصوتية لكل فرد، يختلف الصوت الناتج أيضًا، ما يمنح كل شخص صوتًا مميزًا خاصًا به، وفقا لما نشره موقع "doctor-ndtv"، فى سلسلة من الأسئلة والإجابات نتعرف على كل المعلومات اللازمة عن سرطان الحنجرة.

س: ما هي أسباب الإصابة بسرطان الحنجرة؟

يعد التدخين واستخدام التبغ من عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بسرطان الحلق، كما أن إدمان الكحول يعرّض الفرد للإصابة بسرطان الحلق، الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان الحنجرة بعشر مرات من النساء، الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.

س: ما هي الأعراض؟

تشبه أعراض سرطان الحلق في المرحلة الأولى أعراض التهاب الحلق ، قد يكون هناك بحة في الصوت مع شعور مشابه لما يحدث أثناء الزكام، قد يكون هناك أيضًا ألم خفيف في الحلق مصحوب بسعال جاف مستمر، في بعض الحالات ، قد يكون هناك سعال مصحوب بدم في البلغم.

عندما يتضخم الورم ، قد يواجه المريض صعوبة في البلع وغالبًا ما يدخل الطعام في القصبة الهوائية، قد يصبح التنفس شاقًا وقد يصدر صوتًا عالي النبرة، قد يكون هناك رائحة الفم الكريهة وفقدان الوزن وفقدان الشهية جزئيًا بسبب عدم القدرة على الأكل دون الاختناق.

س: كيف يتم التشخيص؟

منظار الحنجرة هو طريقة لتشخيص سرطان الحنجرة في هذا الإجراء ، يتم إدخال أنبوب صغير في الحلق عن طريق الأنف أو الفم، يستخدم الطبيب إما مرآة لرؤية الأجزاء المختلفة من الحنجرة أو قد يتم إضاءة الأنبوب نفسه للسماح للطبيب برؤية أفضل للمنطقة، يتم إعطاء مخدر موضعي لمنع التقيؤ، الإجراء خلاف ذلك غير مؤلم.

إذا اكتشف الطبيب أي شذوذ في منطقة الحلق ، فقد يطلب إجراء تصوير بالأشعة السينية على الحلق أو التصوير المقطعي أو التصوير بالرنين المغناطيسي. عادة ما تكون هناك حاجة لأخذ مسحة من الحنجرة لتأكيد التشخيص.

س ما هو علاج سرطان الحنجرة؟

يعتمد العلاج على نوع الورم ومدى انتشاره في معظم الحالات ، يعد العلاج الإشعاعي أو الجراحة من طرق العلاج الشائعة، قد تتضمن الجراحة الإزالة الكاملة للحنجرة (استئصال الحنجرة) أو القطع الجزئي للأحبال الصوتية في كلا الإجراءين ، يتم عمل ثقب في الرقبة يتم من خلاله إدخال أنبوب في القصبة الهوائية لمساعدة المريض على التنفس، هذا ممكن ان يكون دائم او مؤقت.

في الحالات التي يتم فيها إجراء استئصال الحنجرة ، يجب أن يتعلم المريض طريقة جديدة للتحدث بمساعدة الأجهزة الاصطناعية وهذا يتطلب علاجًا مكثفًا للنطق.

العلاج الإشعاعي هي أيضًا طريقة علاج شائعة يتم تدمير الخلايا السرطانية من منطقة موضعية بمساعدة الأشعة عالية الطاقة، يستخدم العلاج الإشعاعي جنبًا إلى جنب مع الجراحة في الحالات التي يتكرر فيها الورم بعد الجراحة، يمكن إجراء العلاج الكيميائي في حالة انتشار السرطان إلى مناطق أخرى من الجسم.