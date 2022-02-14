شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من النسيان.. 3 مكملات غذائية هتنشط الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعانى من حالات النسيان فهذا على الأرجح مجرد جزء طبيعي من فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر، يتغير دماغ الجميع مع تقدمهم في السن، ولهذا من المهم الحصول على العناصر الغذائية الصحيحة يوميًا، يمكن أن يحدث ذلك من خلال نظامك الغذائي أو مع المكملات الغذائية الموصى بها لتقليل فقدان الذاكرة مع التقدم في العمر، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

3 مكملات غذائية هتنشط الذاكرة1 - زيت السمك

زيت السمك هو أحد المكملات الغذائية الأكثر شيوعًا التي يجب تناولها لتقوية ذاكرتك ومحاربة فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر، يتطلب الدماغ أحماض أوميجا 3 الدهنية لصنع الخلايا العصبية، والتي تعتبر حيوية للذاكرة وقدرة الفرد على التعلم ، لذلك فقد وجد أنه يمكن أن يساعد زيت السمك في الوقاية من الأمراض المعرفية وإبطاء التدهور العقلي.

ومن الممكن أيضًا الحصول على أحماض أوميجا 3 الدهنية من خلال الطعام الذي تتناوله، تحتوي الأطعمة مثل الأسماك الدهنية والجوز وبذور الشيا على نسبة عالية من أوميجا 3 ، ولكن قد يكون المكمل مفيدًا إذا كنت لا تستهلك هذه الأطعمة كثيرًا.

2 - فيتامين ب 12

فيتامين ب 12 ضروري لتكوين خلايا الجسم ، ويمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى فقر الدم وضعف العضلات والتعب الشديد وصعوبة التركيز، في حين أن الكثير من الناس يعانون من نقص في هذا الفيتامين، وخاصة أولئك الذين لا يستهلكون المنتجات الحيوانية أو الأسماك، تزداد فرصك في النقص مع تقدم العمر لأن جسمك يواجه صعوبة في امتصاص الفيتامين.

يمكن أن يتسبب النقص الحاد في فيتامين B12 في فقدان الذاكرة والارتباك وتدهور القدرات العقلية بشكل عام، لذا فإن تناول هذا الفيتامين يمكن أن يكون مفيدًا للغاية.

3 - الكولين:

يعتبر الكولين من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمك للوظيفة الإدراكية، وبينما يمكن لجسمك إنتاج بعض الكولين في الكبد، من المهم أن تستمر في الحصول على الكولين من الطعام أو المكملات الغذائية.

أحد الأدوار الرئيسية للكولين هو إنتاج أستيل كولين، وهو ناقل عصبي يلعب دورًا في تنظيم الذاكرة، وتظهر البيانات أن تناول هذه المغذيات يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر، يمكنك العثور على مادة الكولين في العديد من أنواع اللحوم والأسماك والمكسرات، ولكن قد ترغب في التحدث مع طبيبك حول احتمالية احتياجك إلى مكمل غذائي يحتوي على الكولين أيضًا.