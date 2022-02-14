شكرا لقرائتكم خبر عن علامات الإصابة بالتهاب المرارة وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب حصوات المرارة التهاب المرارة، وينتج عن هذا تراكم الصفراء الذي يمكن أن يسبب الالتهاب، تشمل الأسباب الأخرى لالتهاب المرارة مشاكل القناة الصفراوية والأورام والأمراض الخطيرة وبعض أنواع العدوى، وإذا ترك التهاب المرارة دون علاج، فقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تهدد الحياة في بعض الأحيان، مثل تمزق المرارة غالبًا ما يتضمن علاج التهاب المرارة استئصال المرارة.

وبحسب ما ذكره موقع mayoclinic قد تتضمن علامات التهاب المرارة وأعراضه ما يلي:

-ألم شديد في أعلى يمينك أو وسط البطن.

-ألم ينتشر إلى كتفك اليمنى أو ظهرك.

-غثيان أو قيء.

-حمى.

غالبًا ما تحدث علامات التهاب المرارة وأعراضه بعد تناول وجبة، خاصةً الوجبة الكبيرة أو الدهنية.

حصوات المرارة غالبًا ناتجًا عن جزيئات صلبة تتطور في المرارة، ويمكن أن تسد حصوات المرارة الأنبوب (القناة الكيسية) التي تتدفق من خلالها الصفراء عندما تغادر المرارة، وتتراكم الصفراء مسببة الالتهاب.

قد يمنع الورم خروج الصفراء من المرارة بشكل صحيح، ما يتسبب في تراكم الصفراء الذي يمكن أن يؤدي إلى التهاب المرارة.

يمكن أن يؤدي أيضًا التواء أو تندب القنوات الصفراوية إلى انسداد يؤدي إلى التهاب المرارة، ويمكن أن يؤدي الإيدز وبعض أنواع العدوى الفيروسية إلى التهاب المرارة.

مضاعفات التهاب المرارة

يمكن أن يؤدي التهاب المرارة إلى عدد من المضاعفات الخطيرة، بما في ذلك:

-عدوى داخل المرارة، إذا تراكمت الصفراء داخل المرارة، ما تسبب في التهاب المرارة، فقد تصاب الصفراء بالعدوى.

-موت أنسجة المرارة، يمكن أن يتسبب عدم علاج التهاب المرارة في موت أنسجة المرارة (الغرغرينا)، و إنها أكثر المضاعفات شيوعًا، خاصةً بين كبار السن، والذين ينتظرون العلاج ، والذين يعانون من مرض السكري هذا يمكن أن يؤدي إلى تمزق في المرارة، أو قد يتسبب في انفجار المرارة.

-تمزق المرارة، قد ينتج عن تمزق (ثقب) في المرارة تورم المرارة أو عدوى أو موت الأنسجة.

يمكنك تقليل خطر الإصابة بالتهاب المرارة عن طريق اتباع الخطوات التالية للوقاية من تكوّن حصوات المرارة:

-اخسر الوزن ببطء، يمكن أن يؤدي فقدان الوزن السريع إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات المرارة إذا كنت بحاجة إلى إنقاص وزنك.

الحفاظ على وزن صحي، زيادة الوزن تجعلك أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة. للوصول إلى وزن صحي، قلل السعرات الحرارية وزد من نشاطك البدني، حافظ على وزن صحي من خلال الاستمرار في تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة.

-اختر نظامًا غذائيًا صحيًا، الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون وقليلة الألياف قد تزيد من خطر الإصابة بحصوات المرارة لتقليل المخاطر ، اختر نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.