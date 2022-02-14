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القاهرة - سامية سيد - رائحة الفم الكريهة من أكثر الأمور المزعجة التى يعانى منها الكثيرون، فقد يكون ذلك بسبب مشاكل صحة أو نتيجة تسوس الأسنان أو إهمال نظافة الأسنان وهو ما يسبب تراكم الجير والبكتيريا، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها للتخلص من رائحة الفم الكريهة.

7 نصائح للتخلص من رائحة الفم الكريهة

1:اغسل أسنانك بعد الأكل، احتفظ بفرشاة أسنان في العمل لاستخدامها بعد الأكل استخدم الفرشاة باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد مرتين يوميًا على الأقل، خاصة بعد الوجبات، ثبت أن معجون الأسنان ذو الخصائص المضادة للبكتيريا يقلل من رائحة الفم الكريهة.

2:استخدم الخيط مرة في اليوم على الأقل، يزيل الخيط السليم جزيئات الطعام والبلاك من بين أسنانك، ما يساعد على التحكم في رائحة الفم الكريهة.

3:نظف لسانك بالفرشاة، لسانك يؤوي البكتيريا، لذا فإن تنظيفه بالفرشاة بعناية قد يقلل من الروائح الكريهة، قد يستفيد الأشخاص الذين لديهم لسان مغطى من فرط نمو البكتيريا.

4:أطقم الأسنان النظيفة أو أجهزة الأسنان إذا كنت ترتدي جسرًا أو طقم أسنان، فقم بتنظيفه جيدًا مرة واحدة على الأقل يوميًا أو حسب توجيهات طبيب الأسنان، إذا كان لديك مثبت أسنان أو واقي للفم ، فقم بتنظيفه في كل مرة قبل وضعه في فمك. يمكن أن يوصي طبيب أسنانك بأفضل منتج تنظيف.

5:تجنب جفاف الفم، للحفاظ على رطوبة فمك تجنب التبغ واشرب الكثير من الماء وليس القهوة أو المشروبات الغازية، مما قد يؤدي إلى جفاف الفم، بالنسبة لجفاف الفم المزمن، قد يصف لك طبيب الأسنان أو الطبيب مستحضرًا لعابًا صناعيًا أو دواءً فمويًا يحفز تدفق اللعاب.

6:اضبط نظامك الغذائي تجنب الأطعمة التي يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة مثل البصل والثوم يرتبط تناول الكثير من الأطعمة السكرية أيضًا برائحة الفم الكريهة.

7:احصل بانتظام على فرشاة أسنان جديدة، قم بتغيير فرشاة أسنانك عندما تتآكل ، كل ثلاثة إلى أربعة أشهر تقريبًا، واختر فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة.