فوائد العبري للجسم 

بيروت - نادين محمد - فوائد صحية عديدة لفاكهة العبري أو النبق لصحتك، فهي من الفواكه التي تتمتع بالعديد من العناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة والأحماض العضوية، بما في ذلك الفلافونويد والفينولات والأحماض الأمينية والكاروتينات. هذه المجموعة المتنوعة من العناصر الغذائية جعلت العبري متعدد الاستخدامات في علاج مختلف الحالات الصحية والأمراض.

يمكن أخذ مستخلص العبري لاستخدامه في العلاج الطبي، ويمكن تناول العبري مباشرة، أو يمكن صنع الشاي من الأوراق، والتي تحتوي أيضاً على بعض التركيبات الغذائية نفسها. يمتد استخدام العبري كعلاج عشبي أيضاً.



1.غني بالعديد من العناصر الغذائية

زيت العبري غني بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة، فهو مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية جسمك من الشيخوخة وأمراض مثل السرطان وأمراض القلب.

يحتوي العبري أيضاً على البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والفوسفور. كما أنها تحتوي على كميات جيدة من حمض الفوليك والبيوتين والفيتامينات B1 وB2 وB6 وC وE.

أكثر من نصف الدهون الموجودة في زيت العبري عبارة عن دهون أحادية وغير مشبعة، ومن المثير للاهتمام أن زيت العبري قد يكون أيضاً أحد الأطعمة النباتية الوحيدة المعروفة بتوفير جميع أحماض أوميجا الدهنية الأربعة: أوميجا 3 وأوميجا 6 وأوميجا 7 وأوميجا 9.

2.يعزز صحة القلب

قد يفيد العبري صحة القلب بعدة طرق مختلفة، قد تساعد مضادات الأكسدة في تقليل عوامل الخطر لأمراض القلب، بما في ذلك جلطات الدم وضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم، فهو يقلل مستويات ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم. ويخفض أيضاً مستويات الدهون الثلاثية، وكذلك الكوليسترول الضار الكلي لدى أولئك الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول.

قد يساعد العبري قلبك عن طريق خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول في الدم والحماية من جلطات الدم.

3.يحمي من مرض السكري

يساعد العبري أيضاً في منع مرض السكري، تظهر الدراسات أنه قد يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم وحساسية الإنسولين ويساعد العبري في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات ونظراً لأن ارتفاعات السكر في الدم المتكررة وطويلة الأجل يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، فمن المتوقع أن يؤدي منعها إلى تقليل المخاطر.

4.يحمي بشرتك

تعزز المركبات الموجودة في العبري صحة بشرتك عند وضعها مباشرة، أظهرت الدراسات أن زيت العبري قد يساعد في تحفيز تجديد الجلد، مما يساعد على التئام الجروح بشكل أسرع.

ويساعد أيضاً في تقليل الالتهاب بعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية، وحماية الجلد من أضرار أشعة الشمس. يعتقد الباحثون أن كلا هذين التأثيرين بسبب احتواء العبري لدهون أوميجا 7 وأوميجا 3.



5.يعزز جهاز المناعة لديك

قد يساعد العبري في حماية جسمك من الالتهابات، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الفلافونويد.

مركبات الفلافونويد هي مركبات نباتية مفيدة قد تقوي جهاز المناعة عن طريق زيادة مقاومة الأمراض.

يحتوي العبري على كمية جيدة من مضادات الأكسدة والمركبات النباتية المفيدة التي قد تساعد أيضاً في الدفاع عن جسمك ضد الميكروبات.

6.يساعد في محاربة الخلايا السرطانية

قد تساعد المركبات الموجودة في العبري في مكافحة السرطان، وتعد من أهم فوائد العبري غناه بمادة الكيرسيتين، وهي مادة الفلافونويد التي يبدو أنها تساعد في قتل الخلايا السرطانية.

مضادات الأكسدة المختلفة للعبري، بما في ذلك الكاروتينات وفيتامينE، قد تحمي أيضاً من السرطان.

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