شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة تقوى المناعة وتحارب الأمراض.. أبرزها عيش الغراب والتوابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغذاء هو المصدر الأساسي للطاقة، ورغم أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يعد أمرًا حيويًا لدعم جهاز المناعة لديك، إلا أن هناك بعض الأطعمة التي يُعلن عنها على أنها تتمتع بخصائص معينة لتعزيز المناعة، فى هذا التقرير نتعرف على أفضل الأطعمة ذات الفوائد المتعلقة بتحسين المناعة والتي تم اختبارها وفقا لموقع " webmd".

4 أطعمة تقوي المناعة وتحارب الأمراضعيش الغراب

يمكن أن يساعد محتوى بيتا جلوكان في عيش الغراب على ضمان أن جهاز المناعة لديك يعمل بشكل فعال، ثلاثة أنواع من الفطر ، وهي ريشي وشيتاكي ومايتاكي غنية بشكل خاص بمادة بيتا جلوكان الداعم للمناعة، ومحاربة نزلات البرد وتساعدك على التعافي بشكل أسرع.

الفاكهة والخضروات ذات الألوان الزاهية

الفاكهة والخضروات هي إحدى اللبنات الأساسية لنظام غذائي صحي ومتوازن، الفواكه الطازجة محملة بعدد لا يحصى من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية واستهلاكها بانتظام يمكن أن يعزز نظام المناعة لديك.

اقترحت دراسة واسعة النطاق لمدة 25 عامًا ، نُشرت في عام 1995 في مجلة Archives of Internal Medicine ، أن الفواكه الملونة تحتوي على مركب يسمى الفلافونويد - والذي يمكن أن يمثل استهلاكه 25 % من الاختلاف الملحوظ في معدلات الوفيات من القلب التاجي المرض والسرطان، الذين تناولوا الفواكه والخضروات بانتظام وجدوا أيضًا فوائد كبيرة لبشرتهم وصحتهم بشكل عام، وتضمن الألياف الغذائية الموجودة في الفواكه والخضروات أيضًا تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

أضف التوابل إلى طبقك:

التوابل هي عوامل قوية مع خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا تعزز مناعتك في نهاية المطاف، الكركم ، القرفة ، الكمون ، الكالونجي (الحبة السوداء)، الزنجبيل ، الفلفل ، إلخ. ليست سوى عدد قليل من التوابل التي يُنسب إليها قدرات مكافحة السرطان من قبل الباحثين الذين أجروا العديد من الدراسات.

فيتامين سي:

تناول الفواكه والخضروات مثل الجوافة والطماطم والفلفل الحار والليمون والبرتقال والفراولة والبابايا والبروكلي والأناناس والبطاطس وفاكهة الكيوي والمانجو والشمام والقرنبيط ، إذا لم تتمكن من الحصول عليها لأي سبب من الأسباب، فاسأل طبيبك حول مكملات فيتامين سي التي يمكنك تناولها، كل هذه ليست فقط معززات للمناعة ولكنها تمنحك بشرة صحية أيضًا.