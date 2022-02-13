شكرا لقرائتكم خبر عن شروط بيل جيتس لتكون «كورونا» آخر جائحة تواجه البشر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

وضع الملياردير الأمريكي بيل غيتس 3 ضوابط ستجعل من فيروس كوفيد المستجد آخر جائحة تواجه البشرية على الإطلاق.

وذكر غيتس، في مدونة للترويج لكتابه الجديد المنتظر صدوره يوم 3 مايو تحت اسم “كيف نمنع الجائحة المقبلة”، أنه “لا يتعين علينا القيام بنفس الأمر مرة أخرى”.

تحسين النظم الصحية

حيث ان العالم بحاجة إلى أنظمة صحية في المستوى، خاصة في البلدان النامية، ويعني ذلك أن الدول سيصبح بمقدورها إجراء اختبارات على نطاقع واسع وتقليل خطر إصابة الأشخاص بالعدوى، والحد من انتشار الفيروس.

نظام لمراقبة مسببات الأمراض

الاكتشاف المبكر هو المفتاح لمنع الفيروس التالي من الانتشار والتحول إلى جائحة. ويؤكد جيتس: إننا بحاجة إلى ابتكار مستمر في التشخيص والعلاجات واللقاحات

مواصلة الابتكار

يقول غيتس إننا بحاجة إلى ابتكار مستمر في ثلاثة مجالات رئيسة: التشخيص (أي الاختبار) والعلاجات واللقاحات.

وكان غيتس سباقا، في عام 2015، للتحذير من المخاطر التي يمكن أن يشكلها فيروس محمول جوا، وبعدها بنحو 4 سنوات، ظهرت جائحة كورونا.