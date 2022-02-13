شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح المملكة في القضاء عليه.. ماذا تعرف عن مرض «التراخوما»؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت وزارة الصحة، أن التراخوما مرض بكتيري يصيب العين، استطاعت المملكة ولله الحمد القضاء عليه. وأوضحت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”، أن من أعراض التراخوما: – حكة وتهيج في العين – ألم واحمرار في العين – خروج صديد من العين – تورم الجفن – حساسية الضوء – العمى أما الفئات الأكثر عرضة بالمرض فهم: 1- عائلة الشخص المصاب أو من يعيش حوله 2- الأطفال 3- النساء (معرضين للإصابة مرات أكثر من الرجال). طرق الوقاية: – نظافة الوجه – تحسين البيئة المحيطة بنا – المضادات الحيوية لإزالة العدوى – الجراحة لعلاج المرحلة المسببة للعمى (داء الشعرة الرغامي)

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