تخفيف ضغط الدم والالتهابات.. فوائد غير محدودة للكرز.. تعرفوا اليها!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 فبراير 2022 07:09 مساءً - يعتبر الكرز الأحمر أحد الفواكه الصيفية الغنية بقيمتها الغذائية، بالإضافة إلى مذاقها اللذيذ. يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة وجميعها تمنح الجسم فوائد صحية غير متوقّعة.

يضم الكرز مجموعة مميّزة من مضادات الأكسدة التي لها قدرة على محاربة الجذور الحرّة ومنع الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، كما تعمل هذه المضادات وخاصة الكاروتينات على إبطاء علامات التقدّم بالسن والشيخوخة، مع العلم أن جميع أنواع الكرز تحتوي على مضادات الأكسدة، إلا أنها قد تختلف بتركيزها بحسب اللون.

تتعدّد فوائده الصحية والعلاجية لكونه مصدراً غنياً بفيتامين أ A، فيتامين سي C، الألياف، المنغنيز والنحاس حسبما تقول الدكتورة في علم التغذية والغذاء سينتيا الحاج لـ”سيدتي نت”، وتتابع متحدثة بالتفصيل عن فوائد فوائد غير متوقعة للكرز الأحمر في الآتي:

فوائد الكرز الأحمر وتقليل الالتهاب

يقلّل الكرز من الالتهابات، حيث وجد أنه يمكن أن يفيد في حالات التهاب المفاصل، لاحتوائه على بعض مضادات الأكسدة المعروفة باسم الأنثوسيانين والسيانيد.

فوائد الكرز الأحمر وضغط الدم

من فوائد الكرز الأحمر أنه يقلّل من ضغط الدم، حيث وُجد أن عصيره يساعد في خفض ضغط الدم، لأنه يحتوي على مركّب البوليفينول.

فوائد الكرز الأحمر والنوم

الكرز الأحمر يحسّن من جودة النوم كونه يحتوي على تركيزات عالية من بعض المواد الكيميائية التي تنظّم دورات النوم كهرمون الميلاتونين. وقد وجدت بعض الأبحاث أن عصير الكرز يساعد في تحسين النوم من حيث النوعية والمدة، وقد يكون مفيداً أيضاً للنساء اللواتي يعانين من الأرق.

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فوائد الكرز الأحمر والدهون

يمكن استخدام الكرز الأحمر لتقليل الدهون في الجسم لأنه يحتوي على الأنثوسيانين، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي تعمل على تقليل الدهون في البطن. بالإضافة إلى أنه يساعد في خفض مستويات الدهون الكلية في الجسم، ويساهم في الحدّ من مخاطر الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي الغني بالدهون.

فوائد الكرز الأحمر وخسارة الوزن

يحتوي الكرز الأحمر على ما يزيد على 75% ماء، بالإضافة إلى نسبة عالية من الألياف الغذائية ومستويات قليلة من السعرات الحرارية. وبهذا فإنه يعتبر غذاءً مميزاً لمن تحلم بخسارة الوزن كونه يعزز الشعور بالشبع وامتلاء المعدة، والتقليل من الوجبات المتناولة لاحقاً. وبمذاقه الحلو يمكن اعتماده كوجبة خفيفة مميّزة بدل الحلويات والأغذية العالية بالطاقة.

فوائد الكرز الأحمر ومرض السكري

يحمي الكرز الأحمر من مرض السكري، لأنه يعتبر من الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، وهذا يعني أنه يؤدي إلى تغير طفيف في مستويات السكر في الدم والأنسولين، مما يجعله يقي من مرض السكري.

الكرز لا يرفع السكر بشكل كبير وإنما يعتبر من الفاكهة التي تحافظ على مستوياته في الدم وتجعلها منتظمة.

فوائد الكرز الأحمر والعظام

يساعد الكرز الأحمر في تخفيف التهاب المفاصل، وينصح بإضافته إلى الوجبات الغذائية أو تناوله كوجبات خفيفة، لما له من فوائد في تخفيف الآم المفاصل. كما وُجد أنه مفيد في حالات هشاشة العظام.

فوائد الكرز الأحمر والعيون

من فوائد الكرز للبصر أنه يحسّن الرؤية، حيث يتوفر في الكرز مركّب الأنثوسيانين.

فوائد الكرز الأحمر والبشرة

يحتوي الكرز الأحمر على جرعات متنوّعة من الفيتامينات الضرورية لبشرة متألقة وصحية، مثل فيتامينات A، B، C، H، ومن هنا تأتي فوائده للبشرة والجلد. له خصائص تساهم في تفتيح لون البشرة وتجديد خلاياها والمساهمة في إزالة البقع السوداء.

بفضل محتوى الكرز الأحمر العالي من مضادات الأكسدة القوية وخاصة الكاروتينات، فانه يعتبر مهماً في الوقاية من علامات تقدّم السن وخصوصاً التجاعيد.

فوائد الكرز الأحمر والشعر

محتوى الكرز الغني من العناصر الغذائية المفيدة يجعله الغذاء المثالي للشعر والحفاظ على صحته، إذ بفضل محتواه من فيتامين A، فهو يعمل على تقوية بصيلات الشعر. أما محتواه من فيتامين C فيساعد على تقوية بصيلات الشعر ومنع تقصفه وتساقطه. فيما محتواه من فيتامينات B يساعد على تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يساهم في تشجيع تجدّد الخلايا، وبالتالي تعزيز عملية نمو الشعر.

فوائد الكرز الأحمر والمناعة

يقوّي الكرز الأحمر جهاز المناعة لأنه يحتوي على الأنثوسيانين وخصائص مضادّة للميكروبات التي تعزّز من فوائده للمناعة.

فوائد الكرز الأحمر والسرطان

يحمي من السرطان لأنه يحتوي على بعض المركّبات والفيتامينات التي تمنع حدوث بعض أنواع السرطانات كفيتامين C، الأنثوسيانين، والكاروتينات.

تكمن فوائد الكرز الأحمر في غناه بمركّبات السياندين المسؤول بشكل أساسي عن إعطاء فوائد الكرز في الوقاية من السرطان، وتقليل مخاطر تحوّل الخلايا السليمة إلى خلايا سرطانية.

فوائد الكرز الأحمر والدم

يساهم فيتامين C الموجود في الكرز في الحفاظ على صحة عملية تدفق الدم في الجسم، كما يساهم في إنتاج الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن الحفاظ على بناء الأوعية الدموية والحفاظ على قوة بنيتها.

يحتوي الكرز على عنصر النحاس الذي يساهم في بناء الكولاجين، مما يعزّز دوره في الحفاظ على قوة الأوعية الدموية. بالإضافة إلى ذلك فإنَّ الكرز يحتوي على فيتامين A الذي يساهم في بناء بروتين الهيموجلوبين الموجود في كريات الدم الحمراء المسؤولة عن نقل الأكسجين داخل الدم، إضافة لدوره في بناء خلايا كريات الدم الحمراء والحفاظ على بنيتها.

فوائد الكرز الأحمر والقلب

بفضل احتواء الكرز الأحمر على الفلافونويدات التي تثبط الإنزيم المحول للإنجيوتنسين، يقلّل الإجهاد على الشرايين، ويقلّل بالتالي من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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