شكرا لقرائتكم خبر عن افحص دمك.. لو لاحظت 5 أشياء على جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا أحد يستمتع بإجراء فحوصات الدم، لكن اختبارات الدم المنتظمة هي جزء ضروري لتتبع صحتك الجسدية، قد تكون بعض الأعراض الخارجية مرتبطة بحالات صحية خطيرة، لذلك إذا لاحظت أيًا من الأشياء التالية على جسمك، فتأكد من التحدث إلى الطبيب، وفقًا لما نشره موقع "eatthis"، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على 5 أشياء تحدث فى جسمك تتطلب إجراء فحوصات الدم.

5 أشياء تحدث فى جسمك تتطلب إجراء فحوصات الدم

1 - جلد شاحب

كثير من الأشخاص لديهم بشرة شاحبة بشكل طبيعي ، ولكن الجلد الذي أصبح شاحبًا أو مصفرًا مؤخرًا يمكن أن يكون علامة على فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، والعوامل الأخرى التي يجب مراعاتها هي عمرك وجنسك وتاريخك الطبي.

2 - فقدان الوزن غير المبرر

يمكن أن يكون فقدان الوزن غير المبرر علامة مبكرة على مرض السكري من النوع 2 يتراكم الجلوكوز في الدم بدلاً من نقله إلى خلاياك، فقدان الوزن يمكن أن يحدث بسرعة نسبيًا على مدى بضعة أسابيع إلى شهرين، عندما لا يصل الجلوكوز إلى خلاياك، يعتقد جسمك أنه يتضور جوعًا ويجد طريقة للتعويض إنه يخلق الطاقة عن طريق حرق الدهون والعضلات بوتيرة سريعة، وهذا يسبب فقدان الوزن غير المبرر.

3 - النتوءات الشمعية على الجلد

قد تكون التكتلات الشمعية التي تظهر فجأة على الجلد علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وفقًا لعيادة كليفلاند، عند التفكير في أرقام الكوليسترول، يجب عليك اختيار الأطعمة الصحية حتى لا تتسبب في ارتفاع نسبتها.

4 ـ الحاجة المستمرة للتبول

قد يكون الشعور بالحاجة إلى التبول كثيرًا (والرغوة الزائدة في البول) علامة على مرض الكلى، وفقًا لمؤسسة الكلى الوطنية، لا يعاني الأشخاص المصابون بأمراض الكلى من الأعراض إلا في المراحل المتأخرة جدًا، أو عند فشل الكلى أو عند وجود كميات كبيرة من البروتين في البول، وهذا أحد الأسباب التي تجعل 10٪ فقط من الأشخاص المصابين بالكلى المزمنة يعرف المرض أنهم مصابون به.

5 - انتفاخ في الذراعين أو الساقين

يمكن أن يكون التورم في ذراعيك أو ساقيك، المعروف باسم "الوذمة" علامة على مرض الكبد، فيجب الانتباه قبل التحول إلى اللون الأصفر أو الشعور بألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن لأن هذه علامات على أن الكبد مريض بالفعل، من الأفضل بكثير إيقاف أمراض الكبد قبل أن تصبح خطيرة للغاية.