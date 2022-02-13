شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة تكشف عن دواء يحارب كورونا “طويل الأمد” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات : كشفت دراسة علمية جديدة، أن مضادات الهيستامين يمكن أن توفر المساعدة للملايين من مصابي فيروس كورونا الطويل الأمد. ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن التداعيات الطويلة الأمد المترتبة على الإصابة بمرض “كوفيد-19″، الذي يسببه فيروس كورونا تشمل ضباب الدماغ وآلام المفاصل ويمكن أن تستمر لأشهر. لكن مضادات الهيستامين يمكن أن توفر بعضا من الراحة لمصابي كورونا. وعادة ما يصرف الأطباء للمصابين بالحساسية ما يعرف بـ”مضادات الهيستامين”، ويشمل ذلك العطس وسيلان الأنف. والهيستامين مادة يتم إفرازها في الجسم تسبب لك أعراض الحساسية، وفق موقع “ويب طب” الصحي.

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