شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يكشف عن 4 مضاعفات للاسترجاع المستمر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبدالله الذيابي، عن مضاعفات الاسترجاع المستمر. وقال الذيابي عبر حسابه “تويتر”: إن مضاعفات الاسترجاع المستمر متعددة ومنها: -الجفاف -فقدان أملاح الجسم -تجرح أسفل المريء ورأس المعدة -فقدان الوزن وأوضح أن الحمل من مسببات الغثيان والاسترجاع، والسبب أن هرمونات الحمل تبطئ انقباضات المعدة، ومن عوامل الخطورة: ‏- الحمل الأول – الحمل بأكثر من جنين – وجود ارتجاع المريء سابقًا -صغر عمر الأم

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