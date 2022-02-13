شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: كورونا قد يدمر المشيمة ويؤدى لموت الجنين بالرحم.. واللقاح يمنع ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بحث جديد عن أن فيروس كورونا يمكن أن يغزو ويدمر المشيمة ويؤدي إلى ولادة جنين ميت عند النساء المصابات بكورونا، وقال الباحثون إنها نتيجة غير شائعة لأي حمل ولكن النساء المصابات بكورونا يواجهن مخاطر عالية، والتطعيم يمكن أن يساعد في منع هذه الحالات.

وحلل الباحثون في 12 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، أنسجة المشيمة وقاموا بتشريح 64 حالة وفاة وأربعة مواليد ماتوا بعد الولادة بوقت قصير وتضمنت جميع الحالات نساء غير محصنات مصابات بكورونا أثناء الحمل.

قال الدكتور جيفري جولدشتاين، اختصاصي علم الأمراض في كلية الطب بجامعة نورث وسترن الأمريكية، إن الدراسة تدعم الأدلة من تقارير الحالات الصغيرة وتؤكد أن تلف المشيمة هو السبب المحتمل للعديد من حالات الإجهاض المرتبطة بكورونا وليس إصابة الجنين.

وأشارت الدلائل السابقة إلى أن فرص ولادة جنين ميت أعلى من المعتاد للنساء الحوامل المصابات بكورونا، لا سيما من متغير دلتا.

وتشمل توصيات التطعيم النساء الحوامل وتلاحظ زيادة خطر تعرضهن لمضاعفات عند الإصابة.

قال المؤلف الرئيسي الدكتور ديفيد شوارتز، أخصائى علم الأمراض في أتلانتا، إن العدوى الأخرى يمكن أن تتسلل إلى المشيمة وتسبب ولادة جنين ميت، عادة عن طريق إصابة الجنين وإلحاق الضرر به ومن الأمثلة الحديثة على ذلك فيروس زيكا.

وأراد مؤلف الدراسة هو وزملاؤه معرفة ما إذا كان هذا هو الحال مع حالات الإجهاض لدى النساء المصابات بكورونا لكن ما وجدوه كان عكس ذلك تقريبًا: كانت المشيمة هي التي أصيبت بالعدوى ودمرت على نطاق واسع.

قال شوارتز: "كثير من هذه الحالات تسببت في تدمير أكثر من 90٪ من المشيمة - وهو أمر مخيف للغاية".

نسيج المشيمة الطبيعي هو لون صحي ضارب إلى الحمرة واسفنجي كانت العينات التي درسوها صلبة، مع تلون قاتم للأنسجة الميتة.

في حين أن الالتهابات الأخرى يمكن أن تلحق الضرر بالمشيمة في بعض الأحيان، قال شوارتز إنه لم يسبق لها مثيل وهي تسبب مثل هذا الدمار المستمر والواسع النطاق.

المشيمة عضو يتشكل ويلتصق بالرحم أثناء الحمل ويتصل بالحبل السري ويوفر الأكسجين والغذاء من مجرى دم الأم.

من المحتمل أن الفيروس وصل إلى المشيمة عبر مجرى الدم ، متصلاً بالخلايا الحساسة وتسبب في ترسب البروتين وشكل غير عادي من الالتهاب الذي يمنع تدفق الدم والأكسجين وقال الباحثون إن هذا أدى بدوره إلى موت أنسجة المشيمة والاختناق.

وقالوا إنه تم اكتشاف فيروس كورونا أيضًا في بعض الأجنة، لكن الأدلة على الاختناق في الرحم تشير إلى تلف المشيمة باعتباره السبب الأكثر احتمالا للوفاة.

وجد تقرير صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في نوفمبر أنه من بين النساء الحوامل المصابات بكورونا في الولايات المتحدة ، كانت حالة واحدة من كل 80 حالة ولادة ميتة - أي فقدان الجنين في أي وقت بعد 20 أسبوعًا هذا بالمقارنة مع 1 من 155 بين النساء غير المصابات.

حدثت حالات الإجهاض في الدراسة في المتوسط ​​عند 30 أسبوعًا ويستمر الحمل الطبيعي حوالي 40 أسبوعًا.

يعد ارتفاع ضغط الدم وبعض الأمراض المزمنة وتشوهات الجنين من بين الحالات التي يمكن أن تزيد من فرص حدوث الإجهاض ، بما في ذلك النساء المصابات بكورونا.

من غير الواضح ما إذا كانت عدوى الأوميكرون تزيد أيضًا من فرص الإجهاض، حيث أجريت الدراسة قبل ظهور هذا النوع شديد العدوى.