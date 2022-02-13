بيروت - نادين محمد - على مدار كل شهر تتعرض السيدات والفتيات إلى ألالام الدورة الشهرية وهي عبارة عن تقلصات خفيفة وقد تكون مؤلمة للغاية بالنسبة لبعضهن فقد تؤدي إلي العصبية وعدم الإهتمام بأنفسهن وتناول المسكنات الكثيرة تعمل على الإضرار بالجسم وبأجهزتة واستغراق ساعات طويلة في النوم ، ففترة الدورة الشهرية هي دائماً من أكثر الفترات المزعجة لدي السيدات بسبب حدوث تغيرات في الهرمونات، وبالتالي قد تحدث الكثير من المشاكل بسبب الحالة المزاجية السيئة التي يكونون عليها خلال هذه الفترة .

أهم النصائح للعناية بنفسك اثناء الدورة الشهرية:

١.تناول الوجبات الخفيفة الصحية مثل الفواكه والخضروات أو غيرها من الأطعمة منخفضة الصوديوم.

٢.الإكثار من شرب السوائل الساخنة والإستحمام أيضاً بماء ساخن لإزالة التقلصات التي تسبب الألم .

٣. تجنب تناول الأطعمة الجاهزة والسريعة وتجنب الأطعمة التي تحتوى علي نسبة عالية من الأملاح التي تساهم في زيادة الانتفاخ .

٤.تناول البروتينات مثل الأسماك والدجاج والدهون الصحية مثل المكسرات والأفوكادو.

٥.تناول الشوكولاتة الداكنة فهي مصدر جيد للماغنسيوم ، والتي يمكن أن نساعد في تحسين المزاج.

٦.تجنب الكافيين حيث أنه يعمل تهيج المعدة مع الشعور بالألم والتشنج والإنتفاخ .

٧.وضع وسادة ساخنة أو قربة بها ماء ساخن علي منطقة أسفل البطن أو أسفل الظهر للتقليل من الشعور بالألم .

٨.تجنب المشروبات الغازية والمحلاة التي يمكن أن تزيد من الانتفاخ. عليكِ تناول شاي الأعشاب هو خيار الشراب الجيد الخالي من الكافيين و لتقليل من الانتفاخ والشعور بتحسن في الدورة الشهرية

٩.تجنب حمل الأشياء الثقيلة في هذه الفترة وتجنب المشروبات الباردة و الحامضية مع أخذ قسط من الراحة عند الشعور بأي ألم .

١٠.تنظيف منطقة المهبل وتغيير الفوطة الصحية لمنع تراكم الجراثيم ومنع الرائحة مع إستخدام غسول خاص بهذه المنطقة وعدم إستخدام الصابون العادي لتجنب الإصابة بإلتهابات .

١١.ممارسة الرياضة حيث تساعد التمارين في زيادة تدفق الدم مما قد يساعد في تخفيف أعراض الدورة الشهرية مثل الانتفاخ.

١٢.تجنب إزالة الشعر الزائد من الجسم وتدليك الجسم في المناطق المؤلمة فهذا يحد من الشعور بالألم قدر الإمكان .

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