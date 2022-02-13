شكرا لقرائتكم خبر عن “الصحة العالمية” تسمح باستخدام عقار جديد لعلاج الحالات الشديدة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد لها، أنها تسمح باستخدام عقار توسيليزوماب (Tocilizumab) لعلاج الحالات الشديدة من كورونا، موضحة أن عقار توسيليزوماب هو جسم مضاد وحيد النسيلة، يثبّط مستقبِل الإنترلوكين-6 (IL-6)، وإنترلوكين-6 يحفز الاستجابة الالتهابية ويوجد بمستويات عالية في المرضى المصابين بأعراض خطيرة من كـورونا.

وأظهرت الدراسات السريرية أن عقار توسيليزوماب الذي يُعطى عن طريق الوريد يقلل من الوفيات لدى بعض المرضى المصابين بفيروس كورونا الذين يعانون من مرض شديد، وتتدهور صحتهم بسرعة ولديهم احتياجات متزايدة من الأكسجين ولديهم استجابة التهابية كبيرة.

و منظمة الصحة العالمية على ضرورة إدارة العقار من قبل العاملين الصحيين في بيئة سريرية خاضعة للمراقبة، إلى جانب الرعاية الاعتيادية لفيروس كورونا، والتي تشمل الأكسجين والكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى.