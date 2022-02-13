شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن متلازمة النفق الرسغى وأعراضها وطرق علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النفق الرسغي هو قناة ضيقة في الرسغ، وهو يدعم العصب الأوسط والأوتار ، ويربط بين اليد والساعد، تعد متلازمة النفق الرسغي واحدة من أكثر الأمراض شيوعًا التي تصيب اليدين وتترافق مع أعراض مثل الألم والتنميل والوخز في اليدين، يحدث هذا بسبب الضغط على العصب المتوسط ​​في الرسغ الذي يوفر الإحساس والقوة للإبهام والسبابة والأصابع الوسطى والبنصر، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

ما هى أعراض متلازمة النفق الرسغى؟

تشمل الأعراض ألمًا في الرسغ والأصابع وضعفًا في اليدين وفي الحالات الشديدة تسبب ألمًا في الذراعين، تبدأ الأعراض في الظهور تدريجيًا وقد تأتي وتختفي ، ولكن إذا لم يتم علاجها يمكن أن تتفاقم الحالة مؤدية إلى ألم مستمر، تخلق حركة اليدين المتكررة ضغطًا على العصب المتوسط ​​مما يؤدي إلى الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي، وهذا يشمل الحركات المتكررة مثل الكتابة .

من هم المعرضون للإصابة بالنفق الرسغى؟

يمكن أن تحدث متلازمة النفق الرسغي لدى أي شخص تقريبًا ، ولكنها تصيب عادةً الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا، أولئك الذين يستخدمون معصمهم وأيديهم لأداء مهام متكررة معرضون لهذه الحالة، المرضى الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية والسمنة وارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل الروماتويدي ومرض السكري معرضون لخطر أكبر، يمكن أن تحدث أيضًا أثناء الحمل.

هل هناك طرق لتقليل الألم الناجم عن متلازمة النفق الرسغي؟

خذ فترات راحة بين المهام المتكررة

ارتداء الجبائر على معصميك، هذا يساعد في الحفاظ على معصميك مستقيمين ويخفف الضغط على العصب المتوسط.

قم بمد يديك ، وقم بتمارين المعصم لتحسين الدورة الدموية.

حافظ على يديك دافئة، إذا كنت تشعر بالألم ، فإن الضغط الساخن يساعد في تخفيفه

ارفع يديك ومعصميك

ما هى طرق الوقاية؟

خذ استراحة لمدة 15 دقيقة بين الأنشطة المتكررة لتوفير الراحة للمعصم ومساعدة عضلاتك على الاسترخاء

حافظ على استقامة يدك ومعصمك أثناء القيام بأشياء مختلفة ، مثل تثبيت الأدوات والأقلام بشكل مستقيم

تجنب ثني معصميك

قلل من حركات اليد المتكررة

استرخ في قبضتك أثناء حمل أي شيء

متى ترى الطبيب؟

يجب على الشخص استشارة الطبيب، حتى لا تتفاقم الإصابة وتتقلص قوة العضلات إذا تركت دون علاج ، يمكن أن يؤدي الألم المستمر إلى انخفاض الإحساس في الأصابع ، ونبضات عصبية أبطأ ، وفقدان التحكم الحركي، و في حالة تلف العصب المتوسط ​​بشدة ، يجب إجراء الجراحة.

ما هى طرق العلاج ؟

بينما يمكن السيطرة على أعراض متلازمة النفق الرسغي من خلال نصائح بسيطة ، قد يكون التدخل الجراحي مطلوبًا في الحالات الشديدة، و من خلال الجراحة ، يتم زيادة حجم النفق بحيث يقل الضغط على الأعصاب التي تمر عبر النفق بمجرد الانتهاء من الجراحة ، قد يستغرق الأمر بضعة أشهر لاستعادة الإحساس الكامل في منطقة الجراحة.