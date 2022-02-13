شكرا لقرائتكم خبر عن إذا ظهرت اتصل بالإسعاف فوراً.. 3 علامات مبكرة تنذر بالنوبة القلبية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قالت صحيفة “الصن” البريطانية إن اكتشاف المشكلة الصحية يعد أمراً ضروريا للتأكد من تعافي الشخص بشكل أفضل في مرحلة العلاج.
وتتسبب النوبة القلبية في حدوث السكتة القلبية، ومع ذلك فهما أمرين مختلفين، ويخلط بينهما كثيرون.
وأظهرت حملة أطلقتها السلطات الصحية في بريطانيا أن 3 من كل 4 بريطانيين يعانون من النوبات القلبية أو العلامات المبكرة لها.
وبحسب الأطباء، فإن العلامات المبكرة على الإصابة بالنوبة القلبية تشمل ضيقا بالصدر وشعورا بعدم الارتياح بالإضافة إلى التعرق الشديد.
وحثوا الذين يعانون من هذه الأعراض على طلب المساعدة.
يذكر أن 80 ألف بريطاني في المعدل يدخلون إلى المستشفيات إثر النوبات القلبية كل عام، ويبلغ معدل النجاة 7 من أصل كل 10.
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