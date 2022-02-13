شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من من انزلاق غضروفى.. اتبع هذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأسباب وراء حدوث آلام الظهر، ففي بعض الأحيان قد يكون نتيجة إصابة أو تطوير تقنيات رفع غير مناسبة، يمكن أن يكون ألم الظهر أيضًا علامة على حالات أساسية مثل التهاب المفاصل

تظهر الأبحاث وفاق لموقع Onlymyhealth أن 20 من كل 1000 بالغ يعانون من الألم المرتبط بالأقراص المنفتقة، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من الانزلاق الغضروفي أن يعيشوا حياة طبيعية وسعيدة وصحية مع تغييرات في نمط حياتهم.

نصائح لإدارة الانزلاق الغضروفي1. ممارسة الرياضة بانتظام

تعد طريقة رائعة للوقاية من آلام الظهر، وخاصة آلام الظهر الناتجة عن الانزلاق الغضروفي، يساعد التمرين المنتظم على تقوية العضلات الأساسية ، والتي يمكن أن تدعم الظهر بشكل أكبر، يعد الحفاظ على وزن صحي أمرًا ضروريًا لصحة العمود الفقري ، ويمكن لبعض التمارين مثل ركوب الدراجات أو السباحة أو المشي أن تساعد الشخص على إنقاص الوزن دون وضع الكثير من الضغط على الظهر.

2. الجلوس والوقوف بشكل صحيح

يجب على المرء دائمًا ممارسة الوضعية الجيدة سواء في الجلوس أو الوقوف، بعض النصائح مثل الحفاظ على الكتفين متوازيتين على الوركين أثناء الوقوف ، والحفاظ على الذقن موازية للأرض ، وتجنب التراخي ، خاصة أثناء الجلوس والعمل على الكمبيوتر ، هي نصائح تحتاج إلى تصحيح لممارسة وضعية جيدة.

حاليًا ، نظرًا لأن العديد من الأشخاص لا يزالون يعملون من المنزل ، يمكنهم التفكير في إجراء بعض التغييرات على محطات العمل في المنزل ، باستخدام كرسي مع دعم أسفل الظهر، وضبط شاشة الكمبيوتر. ومن ثم ، فهو يقع مباشرة على مستوى العين. يمكن أن يؤدي الالتواء لرؤية الشاشة إلى تفاقم آلام الظهر.

3. تعلم كيفية رفع الأشياء الثقيلة بشكل صحيح

في كثير من الأحيان ، يحاول الناس رفع أشياء ثقيلة عن طريق الانحناء عند الخصر، يجب أن يمارس المرء تقنيات الرفع الآمنة لتجنب الإضرار بالأقراص - فالرفع غير السليم ، مثل الالتواء أثناء الرفع ، يمكن أن يضع ضغطًا شديدًا على العمود الفقري. ارفع العناصر عن طريق ثني الركبتين والوقوف مع الحفاظ على محاذاة الظهر.

4. حاول إدارة التوتر

يجب على المرء أن يدير الإجهاد في الحياة اليومية لأن الإجهاد يمكن أن يؤدي إلى شد العضلات والأربطة ، مما قد يزيد الضغط على العمود الفقري.

5. تغيير الموقف بشكل متكرر

البقاء في وضع واحد سواء الوقوف أو الجلوس لساعات دون تغيير الأوضاع يمكن أن يضغط على العمود الفقري، يُنصح بالحركة أو التمدد كل 30 دقيقة على الأقل. يمكن أن يؤدي البقاء في وضع واحد لفترة طويلة إلى الضغط على بعض أقراص العمود الفقري.

6. إعادة النظر في وضع النوم

لا تشير الوضعية الجيدة إلى الوقوف والجلوس بمفرده ؛ كما أنها تنطبق على أوضاع النوم. على سبيل المثال ، قد يؤدي النوم على البطن إلى زيادة الضغط على العمود الفقري، خاصةً على العمود الفقري العنقي ، لذا فإن النوم على الظهر أو الجانب أفضل. عادات النوم الصحية مفيدة للظهر والمفاصل ، خاصة للكتفين والأرداف.

7. تجنب التدخين

لا يمكن أن يؤثر التدخين على صحة الرئة فحسب ، بل يمكن أن يؤثر أيضًا على صحة العمود الفقري؟ ، يرتبط تدخين السجائر بزيادة الإصابة بألم الظهر.