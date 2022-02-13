شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن تصاب بالحساسية بسبب تربية القطط؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعشق الكثيرون تربية الحيوانات الأليفة في المنزل وخصوصا القطط ولكن بعد تربية القطط قد يتعرضون لبعض المشاكل الصحية ومنها "العطس، السعال، إحمرار العين"، وغيرها من الأعراض وقد يكون ذلك دليل على الإصابة بحساسية القطط.

ويظل السؤل المعتاد، هل يمكن أن تصاب بحساسية تجاه القطط؟ الجواب نعم ، حتى في وقت لاحق من الحياة وحسب ما ذكره موقع webmed يلاحظ العديد من الأشخاص أعراض الحساسية منذ أن يكونوا أطفالًا ، بما في ذلك الاحتقان واحمرار العين وحكة في العين والعطس والسعال أو حتى نوبات الربو، ولكن في بعض الأحيان لا تظهر هذه الأعراض حتى مرحلة البلوغ المبكرة أو حتى في وقت لاحق من الحياة، و قد تظهر الأعراض بعد مداعبة قطة مباشرة أو بعد ساعات من اليوم.

في كثير من الأحيان ، يعني هذا أنك تعاني من حساسية تجاه وبر قطتك، و لكن في بعض الأحيان ، يمكن أن تتسبب قطة في الهواء الطلق تجلب حبوب اللقاح أو العفن على فروها في حدوث رد فعل تحسسي أيضًا، يمكن للطبيب فقط أن يخبرك على وجه اليقين بمصدر الحساسية لديك.

إذا كنت تريد معرفة كيفية التخلص من حساسية القطط بشكل طبيعي ، فهناك عدد من الأشياء التي يمكنك تجربتها على الرغم من أن بعض هذه العلاجات غير مضمونة ، إلا أنها قد تخفف الأعراض.

أولاً : حاول ترك غرفة واحدة ، مثل غرفة نومك ، خالية من مسببات الحساسية لا تدع القطة تدخل تلك الغرفة واستخدم الفراش المضاد للحساسية يمنحك هذا "مساحة آمنة" خالية من المشغلات.

ثانيا: تنظيف المفروشات بالبخار وغسل الستائر والملاءات والبطانيات بشكل متكرر. نفض الغبار كثيرًا ونظفه بفلتر قد يساعد أيضًا جهاز تنقية الهواء المزود بفلتريمكنك أيضًا تجربة رش منزلك برذاذ مضاد لمسببات الحساسية.

ثالثا:نظف صندوق الفضلات عدة مرات في الأسبوع واستخدم فرشًا منخفض الغبار اغسل يديك بعد مداعبة قطتك، إذا قمت بتربية قطتك ثم فرك عينيك أو لمست وجهك ، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الحساسية لديك.

رابعا:حاول الحفاظ على نظافة قطتك أيضًا، و يمكن أن يشمل ذلك استخدام مناديل مبللة موصى بها من قبل الطبيب البيطري وهى تقلل الوبر أو تحميم قطتك بشامبو مضاد للحساسية، من المرجح أن تعتاد بعض القطط على الاستحمام إذا بدأت عندما تكون صغارًا أو إذا كنت تستخدم الماء الدافئ (ولكن ليس الساخن).