شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مراحل لمرض الزهايمر.. أخطرها فقدان الكلام والتعبيرات الحركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الزهايمر من الأمراض الشائعة بين كبار السن وهو عبارة عن النسيان بشكل متكرر ففي بعض الحالات قد ينسى المريض الأشخاص المقربين له والأماكن والتواريخ ، ويعتبر مرض الزهايمر مرض تدريجي ، مما يعني أن الأعراض ستزداد سوءًا بمرور الوقت، وحسب ما ذكره موقع healthline ينقسم مرض الزهايمر إلى سبع مراحل:

-المرحلة 1، لا توجد أعراض في هذه المرحلة ولكن قد يكون هناك تشخيص مبكر يعتمد على تاريخ العائلة.

-المرحلة الثانية : تظهر الأعراض المبكرة ، مثل النسيان.

-المرحلة الثالثة ،تظهر إعاقات جسدية وعقلية خفيفة ، مثل ضعف الذاكرة والتركيز، و قد تكون ملحوظة فقط من قبل شخص قريب جدًا من الشخص.

-المرحلة الرابعة ، غالبًا ما يتم تشخيص مرض الزهايمر في هذه المرحلة ، لكنه لا يزال يعتبر خفيفًا إن فقدان الذاكرة وعدم القدرة على أداء المهام اليومية واضح.

-المرحلة الخامسة الأعراض المتوسطة إلى الشديدة تتطلب مساعدة من أحبائهم أو مقدمي الرعاية.

-المرحلة السادسة في هذه المرحلة ، قد يحتاج الشخص المصاب بمرض الزهايمر إلى المساعدة في المهام الأساسية ، مثل الأكل وارتداء الملابس.

-المرحلة السابعة هذه هي المرحلة الأشد والأخيرة من مرض الزهايمر. قد يكون هناك فقدان في الكلام وتعبيرات الوجه.

مع تقدم الشخص خلال هذه المراحل ، سيحتاج إلى دعم متزايد من مقدم الرعاية

يصيب مرض الزهايمر عادةً الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق، ومع ذلك ، يمكن أن تحدث عند الأشخاص في سن الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر وهذا ما يسمى البداية المبكرة ، أو الظهور الأصغر لمرض الزهايمر، و يؤثر هذا النوع من مرض الزهايمر على حوالي 5 بالمائة من جميع المصابين بهذه الحالة.

يمكن أن تشمل أعراض البداية المبكرة لمرض الزهايمر فقدانًا خفيفًا للذاكرة وصعوبة في التركيز أو إنهاء المهام اليومية، وقد يكون من الصعب العثور على الكلمات الصحيحة ، وقد تفقد الوقت، و يمكن أن تحدث أيضًا مشاكل خفيفة في الرؤية ، مثل صعوبة تحديد المسافات.

الطريقة الوحيدة الحاسمة لتشخيص مرض الزهايمر هي فحص أنسجة المخ بعد الوفاة لكن يمكن لطبيبك استخدام الفحوصات والاختبارات الأخرى لتقييم قدراتك العقلية وتشخيص الخرف واستبعاد الحالات الأخرى.