شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى علامات وأعراض الاكتئاب عند الرجال؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يعاني الرجال والنساء والأشخاص من جميع الهويات الجنسية من الاكتئاب في مرحلة ما من حياتهم، فالاكتئاب هو حالة خطيرة تؤثر على طريقة تفكير الشخص وشعوره وتصرفاته.

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يبدو أن النساء يعانين من الاكتئاب بمعدل أعلى من الرجال قد يكون هذا بسبب مزيج من العوامل الاجتماعية والبيولوجية التي تجعل من الصعب ملاحظة وتشخيص الاكتئاب لدى الرجال قد يشعرون أيضًا بضغط ثقافي للتصرف "رجوليًا" من خلال إخفاء مشاعرهم، لهذا السبب ، من الشائع أكثر أن يصاب الرجال بالاكتئاب مع أعراض مختلفة وأحيانًا يصعب التعرف عليها.

إذا كنت تعتقد أنك أو أي شخص تحبه قد يكون يعاني من الاكتئاب ، فتابع القراءة للتعرف على العلامات والأعراض التي قد يعاني منها الرجال وما يمكنك القيام به بعد ذلك.

الأعراض الجسدية للاكتئاب عند الرجال

قد يلاحظ الرجال المصابون بالاكتئاب آثاره الجسدية لأول مرة بينما ينظر إلى الاكتئاب على أنه اضطراب في الصحة العقلية ، إلا أنه يمكن أن يظهر أيضًا في الجسم.

تتضمن بعض العلامات الجسدية الشائعة للاكتئاب عند الرجال ما يلي:

-ضيق الصدر.

-مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغازات والإسهال والإمساك.

-ضعف الانتصاب ومشاكل جنسية أخرى.

-الصداع.

-مشاكل هرمونية مثل انخفاض هرمون التستوستيرون.

-ألم.

-تسارع ضربات القلب أو خفقان القلب.

-فقدان الوزن غير المقصود (وأحيانًا زيادة الوزن).

الأعراض النفسية للاكتئاب عند الرجال

قد تظهر الأعراض العقلية للاكتئاب بشكل مختلف عند الرجال عنها في الأشخاص من الجنسين ، مما يجعل اكتشاف الاكتئاب أكثر صعوبة.

قد تتداخل هذه الأعراض مع طريقة تفكير الشخص ومعالجة المعلومات ، مما يؤثر على السلوك والعواطف.

تشمل بعض الأعراض العقلية الأكثر شيوعًا للاكتئاب عند الرجال ما يلي:

-عدم القدرة على التركيز.

-مشاكل في الذاكرة.

-أنماط التفكير الوسواس القهري.

-الأفكار المتسارعة.

-مشاكل في النوم ، وعادة ما تكون صعوبة في النوم أو الاستمرار في النوم.

-أفكار انتحارية.

الأعراض العاطفية للاكتئاب عند الرجال

عندما يسمع معظم الناس كلمة "اكتئاب" ، فإنهم يفكرون في شخص يبدو حزينًا للغاية، ومع ذلك ، فإن الحزن هو مجرد واحد من العديد من المشاعر المحتملة التي يمكن أن يسببها الاكتئاب.

بالإضافة إلى الحزن ، قد يعاني الرجال من الأعراض العاطفية التالية للاكتئاب "عدوان، الغضب، الانسحاب العاطفي من الأصدقاء والعائلة والزملاء، اليأس، عدم الاهتمام بالأسرة والمجتمع والهوايات والعمل، نقص الرغبة الجنسية،الأرق".

العلامات السلوكية للاكتئاب عند الرجال

يمكن أن تؤثر الأعراض العقلية والجسدية والعاطفية للاكتئاب لدى الرجال أيضًا على السلوك. نظرًا لأن بعض الرجال يقاومون مناقشة عواطفهم ، غالبًا ما تكون الأعراض السلوكية للاكتئاب هي الأكثر وضوحًا للآخرين.

تشمل الأعراض السلوكية للاكتئاب لدى الرجال الأكثر شيوعًا ما يلي:

-صعوبة مقابلة العمل والأسرة والمسؤوليات الشخصية الأخرى

-تعاطي المخدرات

-شرب الكحول بكثرة

-الانخراط في أنشطة محفوفة بالمخاطر ، مثل القيادة بتهور أو ممارسة الجنس دون وقاية

-العزل الاجتماعي

-محاولات انتحار

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ما هي خيارات العلاج ؟

غالبًا ما يتم علاج الاكتئاب بالعلاج بالكلام أو الأدوية أو كلا الأمرين معًا، ويمكن لأخصائي الرعاية الصحية المساعدة في إنشاء خطة علاج مخصصة تناسبك بشكل أفضل.

يبدأ العديد من الرجال علاج حالات الاكتئاب المتوسطة عن طريق تحديد موعد مع معالج حديث (معالج نفسي). من هناك ، قد يقترح المعالج أنواعًا معينة من الرعاية ، مثل:

-العلاج السلوكي المعرفي.

-العلاج بين الأشخاص.

-علاج حل المشكلات.

-العلاج النفسي.