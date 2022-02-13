شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى سرطان الدم.. يجب توخى الحذر من أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظرًا لأن فيروس كورونا لا يزال يصيب أصحاب الأمراض المزمنة بالعدوى، يحتاج مرضى سرطان الدم إلى توخي المزيد من الحذر، وقد عرف العلماء منذ البداية أن هذه العدوى الفيروسية تؤثر سلبًا على كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية موجودة مسبقًا.

ومن المرجح أيضًا أن تموت مجموعة معينة من الأشخاص نتيجة العواقب المميتة لهذا المرض، لذا يصبح من الضروري أن تكون على دراية بالمرض والتدابير الضرورية التي يجب على مريض سرطان الدم اتخاذها للتخفيف من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر موقع " thehealthsite" سبب تعرض الأشخاص المصابين بسرطان الدم لخطر الإصابة بعدوى كورونا الشديدة، قائلاً: "يلعب نخاع العظام دورًا مهمًا في وظيفة المناعة، ومع ضعف جهاز المناعة إما بسبب سرطان الدم أو علاجه أو كليهما ، يصبح مرضى سرطان الدم أكثر عرضة لزيادة مخاطر نتائج كورونا السيئة ".

سرطان الدم معرض لخطر الإصابة بعدوى كورونا الشديدة

وجدت دراسة نشرت في مجلة Oncology التابعة للجمعية الأمريكية لعلم الأورام، أن مرضى السرطان بشكل عام أكثر عرضة للإصابة بحالات حادة من كورونا.

ووفقًا لنتائج الدراسة ، كان لدى الأشخاص المصابين بسرطان الدم فرصة متزايدة بنسبة 57 ٪ لتطوير حالة شديدة من كورونا مقارنة بأنواع السرطان الأخرى.

ويوضح، أنه بينما لا أحد يعرف ما إذا كان مرضى سرطان الدم سيصابون بفيروس كورونا ، لكنهم قد يواجهون نتائج خطيرة إذا أصيبوا بالمرض، بالإضافة إلى ذلك ، كان هناك ارتباط قوي بالأورام الخبيثة الشديدة لـ Covid-19 ".

هل يظهر كورونا أعراضًا مختلفة لدى مرضى سرطان الدم مقارنة بالآخرين؟

نعم بشكل عام ، فإن أعراض Covid-19 متشابهة جدًا لدى مرضى سرطان الدم مع عامة الناس، وقد يكون استثناء واحد فقط هو أن المرضى الذين يتناولون المنشطات أو الأدوية الأخرى لعلاج سرطان الدم أو سرطان الغدد الليمفاوية قد تظهر عليهم أعراض مثل الحمى، ويمكن لهذه العلاجات أن تكبح الحمى حتى لا يرى مرضى السرطان المصابون بكورونا الحمى أو قد لا تكون درجة الحرارة مرتفعة كما هو الحال في مريض كورونا.

ومن الضروري أن يتخذ مرضى اللوكيميا والقائمين على رعايتهم الاحتياطات المناسبة لتقليل التعرض، حيث أكدت المزيد من الدراسات أن مرضى سرطان الدم، وخاصة أولئك الذين يخضعون لعلاج فعال، معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بأمراض خطيرة من فيروس كورونا، وقد تتأثر قدرة المرضى على صنع أجسام مضادة واقية لـ Covid-19 من خلال العلاج الفعال باستخدام العلاج الكيميائي الناشط اللمفاوي.

إليك ما يجب على مرضى السرطان مراعاته بشأن العزل المناسب: