شكرا لقرائتكم خبر عن هل القهوة مفيدة لكبار السن؟ دراسة توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

توصلت دراسة حديثة، لباحثين من جامعتي كوين ماري في لندن، وسيملويس، إلأى أن الذين يشربون ما يصل إلى 3 أكواب قهوة يومياً، أقل عرضة للموت بـ 12%، وللإصابة بأمراض القلب بـ17%، وللوفاة بالسكتة الدماغية بـ 21%.



ووجد الباحثون أيضا أن للقهوة بلا كافيين عدد من الفوائد الصحية، وأن شاربيها أقل عرضة لخطر الوفاة مقارنةً مع الذين لا يشربون القهوة على الإطلاق.

ووفقا للباحثين فإن السبب ليس الفوائد الصحية للكافيين، ولكن مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية الأخرى.

وأوضح الدكتور بال ماوروفيتش هورفات إن الباحثين تمكنوا من استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي “لتحليل تأثير تناول القهوة بانتظام على بنية ووظيفة القلب”.

وأضاف “وجدنا أن استهلاك القهوة المنتظم والخفيف أو المعتدل يبطئ التغيرات في القلب مع التقدم في العمر”.

يذكر أن الدراسة نشرت في مجلة أمراض القلب الوقائية، وتؤكد أن القهوة مشروب مفيد، اعتماداً على نوع وتكرار الاستهلاك، حسب إكسبريس البريطانية.

ويحذر الأطباء من خطر تناول أكثر من 3 أكواب قهوة يومياً، حيث تزاد المشاكل الصحية بسبب ذلك مقارنة مع الذين لا يشربونها.