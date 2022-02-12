شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل عادات الأكل لدى أطول الناس عمرًا في العالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

استحوذت فكرة الأشخاص المعمرون على “دان بوتنر” للبحث في مناطق العالم التي يعيش فيها الناس أطول فترات عمرية.

ووجد بوتنر خمس مناطق في العالم فيها أعلى تركيزات من المعمرين، والمعروفة باسم المناطق الزرقاء، ومن هناك حقق في الأمور المشتركة بينها جميعا.

وتشمل هذه المناطق سردينيا في إيطاليا، وأوكيناوا في اليابان، وإيكاريا في اليونان، ونيكويا في كوستاريكا، ولوما ليندا في كاليفورنيا.

وبعد بحث مكثف حول نظامهم الغذائي وحركتهم وممارساتهم اليومية، طور بوتنر ما يعرف باسم حمية المناطق الزرقاء.

قلل من اللحوم

واحدة من علامات جميع مناطق المنطقة الزرقاء الخمس هي الأكل النباتي إلى حد كبير، على سبيل المثال فإن أولئك الموجودين في لوما ليندا يأكلون نظاما غذائيا يتكون من حوالي 27% من الفاكهة و33% من الخضار، مع حوالي 4% فقط من اللحوم.

معنى ذلك أن تصبح نباتيا تماما، لكن هذه المجتمعات تثبت أنك لست بحاجة إلى اللحوم كل يوم من أجل عيش نمط حياة صحي.

حصة يومية من الفاصوليا

تستهلك جميع المناطق الزرقاء الخمس الفاصولياء أوالبقوليات كجزء أساسي من نظامها الغذائي، وتأكل هذه المجتمعات حوالي أربعة أضعاف كمية الفاصوليا التي يتناولها الأمريكيون في المتوسط.

وفي دراسة نشرت عام 2021 في مجلة Nutrients أكدت أن تناول الفاصولياء يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، ويقلل الالتهاب، وقد يساعد أيضا في تحسين نظام المناعة لديك للمساعدة في مكافحة الأمراض.

قاعدة 80-20

يمارس سكان أوكيناوا قاعدة 80% منذ آلاف السنين، وهي ممارسة تناول الطعام فقط حتى يشبعوا بنسبة 80% تقريبا. لديهم مساحة لـ 20%، معترفين بأنهم لا يحتاجون دائما لملئها.

بالنسبة للعديد من الناس، قد تبدو هذه الممارسة غريبة ويصعب تحقيقها. ولكن بالنسبة لمجتمع أوكيناوا، فإن هذا الاختلاف بنسبة 20% هو أحد الطرق التي يحافظون بها على صحتهم ورضاهم.

الدهون الصحية

يعتبر استهلاك الدهون الصحية بدلا من الدهون غير الصحية أمرا مشتركا بين الأشخاص الأطول عمرا في العالم. على سبيل المثال، يستهلك مجتمع المعمرين في لوما ليندا الأفوكادو والمكسرات والسلمون بشكل منتظم، بينما يحصل سكان سردينيا على دهونهم الصحية من زيت الزيتون.

يمكن أن يساعد استبدال أشياء مثل الزبدة والسمن بدهن صحي مثل زيت الزيتون البكر الممتاز على تحسين صحتك العامة، وتظهر الدراسات أن زيت الزيتون البكر الممتاز يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وتحسين صحة الشرايين.

الحبوب الكاملة

إلى جانب الدهون الصحية، والكثير من الخضار، والوجبات اليومية من الفاصوليا، يستهلك الأشخاص الأطول عمرا في العالم أيضا الكثير من الحبوب الكاملة.

الحبوب مثل الشوفان هي بعض الأطعمة الصحية التي يمكنك تناولها من أجل وزنك وأمعائك وتقليل الالتهابات المزمنة.