شكرا لقرائتكم خبر عن السكتات الدماغية التى يسببها كورونا قد تكون أكثر خطورة.. وهذه علاماتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من احتمالية إصابتك بالسكتة الدماغية، مثل السمنة، والسكري، وارتفاع الكوليسترول، وعدم انتظام ضربات القلب ، والرجفان الأذيني، والتدخين، وتعاطي المخدرات.

السكتات الدماغية الإقفارية، التي تمثل 85٪ من السكتات الدماغية، ناجمة عن انسداد في أحد الشرايين يمكن أن يمنع تدفق الدم إلى الدماغ.

أظهرت الدراسات أن COVID-19 الحاد يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تراكم الجلطات الدموية التي يمكن أن تؤدي لاحقًا إلى نوبة قلبية وسكتة دماغية، الآن ، كشفت دراسة جديدة أجراها علماء أمريكيون وفقا لموقع " healthsite"، أن السكتات الدماغية التي يسببها COVID-19 يمكن أن تكون أكثر إعاقة وفتكًا من تلك التي لا ترتبط بالأمراض المعدية.

درس الدكتور آدم دميتريو، زميل علم الأشعة العصبية التداخلية وجراحة الأعصاب الوعائية في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن، وزملاؤه حالات COVID-19 في أمريكا الشمالية، ووجدوا أن حوالي ثلث المرضى المصابين بفيروس كورونا يصابون بمضاعفات عصبية، وتم نقل العديد منهم إلى المستشفى بسبب السكتات الدماغية الإقفارية.

من هم المعرضون لخطر الإصابة بمضاعفات COVID-19 الخطيرة؟

وجد الفريق أيضًا أن المرضى من المناطق الأقل ثراءً يبدو أنهم أكثر عرضة لمضاعفات COVID-19 الخطيرة مثل السكتة الدماغية، اقترح الباحثون أن هذا قد يكون لأنهم كانوا أقل قدرة على اتباع تدابير الحماية مثل التباعد الاجتماعي أو العمل في المنزل.

درس فريق البحث السجلات الطبية لـ 230 مريض تتعلق بالسكتة الدماغية التي تم الإبلاغ عنها في 30 مركزًا للسكتة الدماغية في الولايات المتحدة وكندا من منتصف مارس وحتى أغسطس 2020 ، وهي الموجة الأولى من جائحة COVID-19. ووجدوا أنه بينما كان أداء حوالي 51 % منهم سيئًا ، وتوفي 39 % إما في المستشفى أو في غضون 30 يومًا بعد الخروج من المستشفى.

قبل الوباء، كان معدل الوفيات الإجمالي لمرضى السكتة الدماغية حوالي 28 %، كما تشير البيانات من التجارب السريرية الكبيرة التي أجريت قبل جائحة COVID-19.

كشفت هذه الدراسة عن ارتفاع معدلات الوفيات والإعاقات من السكتة الدماغية المرتبطة بـ COVID خلال الموجة الأولى ، كما أظهرت الدراسات السابقة أنه من بين مرضى كورونا، تحدث السكتة الإقفارية الحادة عادةً في وجود عوامل الخطر القلبية الوعائية الأخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وفرط شحميات الدم والرجفان الأذيني وفشل القلب الاحتقاني.

من المعروف أن عدوى COVID-19 تسبب التهابًا في جميع أنحاء الجسم ، فضلاً عن إنتاج فرط تخثر الدم. يمكن أن يؤدي هذا المزيج إلى حدوث الجلطات الدموية الوريدية والشريانية ، والتي يمكن أن تؤدي لاحقًا إلى نوبة قلبية وسكتة دماغية ، وفقًا للخبراء.

السكتة الدماغية الإقفارية.. احترس من العلامات التحذيرية

إذا تم اكتشافها بسرعة ، يمكن علاج السكتات الدماغية ، ويمكن تقليل التأثيرات طويلة المدى أو حتى عكسها.

لذلك ، إذا كنت مصابًا بـ COVID-19 ، فراقب الأعراض عن كثب: