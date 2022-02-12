شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تدل على إصابتك بمرض قاتل.. ماذا عن شكل الأظافر؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ربما يتعرض الشخص لسعال مستمر، ما يتطلب سرعة التوجه إلى الطبي، لأنه ينذر بمرض خطير.

صحيفة «الصن» البريطانية نقلت عن الطبيب أمير خان ما كشفه عن العلامات الرئيسة لسرطان الرئة.

وأضاف خان خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني: “إذا كنت تعاني من سعال غير مبرر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، فلا تعتقد أن الأمر يتعلق بكورونا، بل اذهب واستشر طبيبا”.

وأوضح أن المدخنين معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بسرطان الرئة، رغم أن الأمر لا يقتصر فقط على المدخنين.

وحول الأعراض الخاصة بهذا المرض قال” خان” يجب أن يبحث الناس عن أعراض:

1-خروج الدم مع السعال.

2- حدوث تغيرات في الصوت.

3- الشعور بضيق في التنفس لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر.

4- التعب غير المبرر وفقدان الوزن .

تغير شكل الأظافر.