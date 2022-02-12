شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. وافحص ضغط دمك بانتظام فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى بقاء معظم الأفراد فى المنزل خلال انتشار فيروس كورونا، بتأخير الفحوصات الطبية الدورية، حتى الإجراءات الروتينية مثل فحص ضغط الدم أصبحت صعبة بالنسبة لأولئك الذين يريدون تجنب الأماكن المزدحمة والمستشفيات والعيادات لتجنب الإصابة بالفيروس، ضغط الدم هو أحد العلامات الحيوية الأربع التي توضح أداء الجسم وأعضائه، قد يشير التقلب في أي من هذه العلامات الحيوية إلى وجود مشكلة صحية أساسية، لكن كيف تراقب ضغط الدم في المنزل؟.

تشير قراءة ضغط الدم إلى مقدار القوة التي يمارسها الدم على الأوعية الدموية، يمكن أن يحدث ارتفاع ضغط الدم لعدة أسباب ، بما في ذلك التوتر والخوف وارتفاع الكوليسترول وسوء النظام الغذائي ونمط الحياة غير المستقر وتراكم الترسبات في الشرايين، تتطلب السيطرة على ارتفاع ضغط الدم تغييرات في نمط الحياة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يعاني حوالي 1.3 مليار شخص في جميع أنحاء العالم من ارتفاع ضغط الدم، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

لذلك من المهم قياس ضغط الدم بدقة حيث لا تظهر عليه عادة أي أعراض حتى يرتفع بشكل خطير، يساعد الاكتشاف المبكر في التحكم في الحالة في الوقت المناسب.

1. استخدام الأجهزة الإلكترونية:

يستخدم الأطباء وغيرهم من المهنيين الطبيين الأجهزة الإلكترونية أو الميكانيكية الآلية لقراءة سريعة ودقيقة لضغط الدم، يمكنك شراء واحدة لمراقبة ضغط الدم بانتظام في المنزل وطلب المشورة من طبيبك الشخصي لإدارته.





2. استخدام جهاز يدوى:

تتطلب هذه الطريقة سماعة طبية وكفة ضغط الدم ببالون قابل للضغط وشاشة لا سائلة بها قرص مرقّم لقراءة القياسات، اجلس في وضع مريح وأرح ذراعك على منضدة، ضع المطوق على العضلة ذات الرأسين وضع السماعة داخل ثنية الكوع أسفل الحزام، ابدأ في عصر البالون لزيادة الضغط إلى حوالي 180 ملم زئبق، قم بتفريغ البالون ببطء ، واستمع من خلال سماعة الطبيب وشاهد جهاز المراقبة اللاسائلي.

الدقات الأولى تنبه الضغط الانقباضي ، قم بتدوين الرقم على الشاشة اللاسائلية، استمر في الاستماع حتى يتوقف صوت نبضات القلب الثابت، قم بتدوين الرقم الموجود على الشاشة مرة أخرى، هذا هو الضغط الانبساطي.